特區管治新班子名單正式公布，並由候任特首李家超率領見傳媒，免卻了坊間隔三差五的瞎猜測與亂收風。外界焦點落在候任政務司司長陳國基身上，但律政司司長換人才真正值得關注，皆因名單正式曝光前兩周，仍有人吹噓民望長期低迷的鄭若驊「盛傳連任」，真是說的不尷尬、聽的也面紅。

正如本欄兩個月前分析，現屆政府中包括「司底驊」、食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆等德不稱位、能不稱官者，一律「冇得留低」；財政司司長陳茂波雖被傳是政務司司長大熱之一，但他將會繼續掌管經濟，收割因消費券帶來的民意果實；政務司司長一職，「現屆政府已試過調任一名局長當上政務司司長，相同戲碼應否短時間內重演」，現在答案已一目了然。

這些分析是不能有錯的，任何人包括所謂政圈中人胡謅瞎扯些甚麼「鄭若驊會續掌律政司；政務司司長人選，現屆保安局局長、政制及內地事務局局長旗鼓相當」，只需給予反白眼表情即可，實不必接力以訛傳訛。

李家超表示陳國基被任命為政務司司長，是因為他對政府工作熟悉，擔任特首辦主任時涉獵範圍相當廣泛、人際關係好、工作能力高，這正是「選擇二把手考驗智慧」之謂，應選能與自己互補長短，而非與「頁問」出身太雷同之人。政務司副司長卓永興警隊出身亦有多年政務經驗，這番任用是否能加倍對AO黨收籠絡懷柔之效呢？

本欄月初指CS人選不妨在不受美國制裁之人中尋，副司長可由硬淨之人擔任；兩個月前又指曾到聯合國發言直斥黑暴的剛退休警隊高層可出任保安局局長。現在保安局局長既然沒有騰空，退休警隊高層也極速獲委任為公務員學院院長了。