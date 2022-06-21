第5波疫情反彈，連續多日確診逾千宗，社區不斷有不同的感染群組出現。情況令人憂慮本港會否再出現大規模爆發情況，影響經濟民生邁向復常的進程。對此，特區政府早前宣布一系列加強防疫的措施，包括安老院舍員工都必須打三針，除每日快速測試外，又增加每兩周一次核酸檢測，並加強政府僱員的快速檢測、學生快速檢測延長至學期結束。

筆者認為，當局並無立即收緊已放寬的禁聚措施，而是重點加強對院舍長者、學生等高危群體的保護，是在控疫與經濟復甦之間作平衡，能否有效遏止疫情有待觀察。筆者建議特區政府繼續透過精準的防疫安排，讓社會在付出最小代價的情況下，壓制疫情反彈，堵截隱形傳播鏈，避免公營醫療系統出現崩潰迹象。最基本就是做好「早發現，早隔離及早治療」。

在不大幅收緊禁聚令的情況下，較可行的加強檢測措施，是進行多輪的分區強制檢測，或者倣效4月初的做法，呼籲全港市民連續多日做自我快速抗原測試，務求將潛在的感染者找出來，以安排適切的隔離及治療。在中央支援下，本港已建設多個社區隔離設施，當局必須吸取院舍爆疫的教訓，做足準備，善用這些設施作長者暫託之用，甚至再實施「逆隔離」保護未染疫的長者，防止院舍再出現大規模的爆發。此外，控制疫情還需廣大市民積極配合，保持抗疫意識，減少不必要的聚會。

新一屆特區政府即將上任，市民的期望很大，包括希望新班子可盡快實現與內地通關，在嚴控疫情下，可考慮首先放寬與內地的免檢疫商務往來，其後再有序拓展至探親和旅遊，以達致全面通關、恢復兩地人流及經濟往來的目標。但這一切的前提是香港要做好自身防疫，穩住疫情才能穩經濟、保民生。