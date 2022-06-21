﻿新一屆政府班底出爐，並將於今年7月1日就職。新班子主要官員一個亮點，就係6巾幗入閣，佔團隊約四分之一，冠絕歷屆政府，尤其房屋局局長嘅何永賢和發展局局長嘅甯漢豪，單看名字，未必猜到係女性！

兩位女局長對未來房屋政策都有抱負。何永賢表示，加入該局嘅決心係見到有基層居住環境差，盼工作能改善他們生活，改變基層命運及帶來幸福。她指該局嘅工作會「立即行動」，又指與其他局有一定默契，並指第一天工作將會聯絡建築業界，共同解決住屋問題，「願公屋溫暖萬家」。

就現時公屋輪候時間逾6年，被問及如何加快上樓，何永賢就話，當局目標係加快建屋，強調數字係結果，「快一、兩個月也要爭取」。衣食住行四大民生要素，最令大部分港人長期不滿的，恐怕係住，尤其「屈室求全」嘅劏房戶！本報早前頭版報道全港有874個空置公屋單位，有些甚至丟空多年，房屋署仍舊「闊佬懶理」。嗱！呢啲不恤民苦嘅官僚作風，新任房屋局局長心中有民，希望佢上任後多加留意！

新政府決意加快覓地建屋，短期內恐怕未能做到，除了加建臨時過渡性房屋，亦有建議善用目前已停運嘅多間方艙醫院，呢個建議亦不妨考慮，要言之，能幫到居於惡劣環境嘅劏房籠屋戶，愈快愈好！政府以長短策互相配合，可解決「前人種樹，後人乘涼」嘅空談！至於候任發展局局長甯漢豪表示，過去10年佢先後出任地政總署工作，而未來將做好土地發展工作，達致「提質、提量、提效」，而發展過程會謹記「以民為本」。新班子要以結果為目標，要提升管治效能，就不能口噏噏當秘笈，而係靠實幹，並拿出成績，才可取信於民。