俗語有云︰「寧做太平狗，莫做亂世人。」這句話表面上頗有道理，但放在今時今日，也未必每個地方都能適用。內地發展一日千里，論軍事、論經濟、論科技，都稱得上世界前列，即便是以往排名較為落後的人均收入，也持續提升；可以毫不誇張地說，內地幾乎已達至盛世。那麼，假如真的有輪迴轉世，投胎到內地做貓貓狗狗，真的能獲得較好待遇嗎？

稍稍留意兩岸新聞，不難發現，隔三差五便有一宗虐待動物事件，而且方式稱得上「日日新鮮鑊鑊甘」，非常諷刺！就在近日，上海市又發生一宗惹人詬病的虐狗事件！這座歷史悠久、美麗且繁榮的城市內，市民生活安定富足，溫飽不成問題，甚至有餘力，市內的小動物理應得到愛顧。偏偏有一隻小狗，既沒有犯錯，也沒有貪玩，無緣無故就被一名男子當眾凌辱，慘遭拳打腳踢，凌空摔地甚至勒頸！最諷刺的是，施虐者竟自稱是馴犬師，被捕後更揚言是小狗有心理問題。筆者相信，觀看整段影片後，看官們都會質疑，有心理問題的究竟是誰！

在內地，能曝光的虐待動物事件，只稱得上是冰山一角，卻每每觸動人心。諸如把貓狗綁在汽車後拖行、寵物店老闆狠摔貓狗、保安亂棍打死流浪貓狗等等，每次曝光無不引起輿論炮轟，但施暴者往往只會被警方訓斥、教育抑或罰錢，便能了事。更有甚者，一些地方政府更會帶頭虐待動物，近期較為爭議的，莫過於疫情期間，有隔離者飼養的寵物慘被撲殺，方式更是簡單地亂棍打死，就算出於防疫需要，執行「安樂死」也不是甚麼難事吧？

立法保護動物權益

如何對待小動物，足以反映人民的素質及文明程度！即便不把貓狗視作伴侶動物，而是將其視作經濟動物，也有千百種相對人道的對待方法。例如在屠宰場內，要屠宰豬牛等動物，往往會先把牠電暈，以減低其痛苦程度，當然也是為了免卻其反抗時帶來的麻煩。豬牛尚能如此，何以貓狗就不能呢？更何況，內地大部分人早就不把貓狗視為經濟動物，更多的將牠們當成家人伴侶，官方就算不考慮動物的想法，至少也要考慮公眾的看法吧！

莫以惡小而為之，莫以善小而不為！立法禁止虐待動物，不但能有效保護動物權益，進一步來說，甚至可以減少暴力案件發生。尤其有些人一旦習慣了以暴力馴服動物，面對與他人衝突時，往往也會訴諸暴力。相反，當人民習慣了愛護動物，懂得平等尊重每一條生命，也可以一定程度減少罪案發生！只可惜，內地早已有制訂《反虐待動物法》的呼聲，卻只是「只聞樓梯響，不見人下來」，針對虐待動物者，往往是以其他法律懲罰之，情況實不理想！取而代之，一些極端的動保志願者，或許看不過眼的市民，往往會執行「私刑」或網暴等，實有違建設法治社會的本意。