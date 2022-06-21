世界視線：美國援烏踩陷阱　予取予求難抽身

烏克蘭硝煙遍地，美國仍努力不讓戰火熄滅，甚至有意向烏軍提供額外武器援助，以達成借刀殺人，消耗俄羅斯國力的目標。惟事與願違，俄軍將積小勝而大勝，烏軍卻敗象已呈。在戰爭或和平的抉擇時刻，基輔仍舊列出長長的裝備清單，令深陷代理人戰爭陷阱的華盛頓更難抽身，甚至愈踩愈深。

繼早前送出4套高機動多管火箭系統（HIMARS）後，美國國防部計劃在下一輪援助中，再提供多4套HIMARS予烏軍，方案有待白宮批准。在滿足烏軍作戰要求及不會令戰爭升級的條件下，美國只會提供射程70公里的制導彈藥，以免烏軍打擊俄國本土目標。然而，美援武器杯水車薪引起烏方不滿，國會議員烏斯蒂諾娃要求提供多10倍HIMARS，並輕蔑地稱：「4套HIMARS算不上甚麼。」

在基輔官員眼中，美國及北約國家有充足軍工產能供應各類武器。烏總統顧問波多利亞克早前老實不客氣，開出令人瞠目結舌的清單，包括1,000門榴彈炮、300套多管火箭系統、500輛坦克、2,000輛裝甲運兵車及1,000架無人機。接收大量北約標準軍備後，基輔已習慣向美國予取予求，且胃口愈來愈大，開腔索取遠程精準導彈。

為了防止軍援裝備成為俄軍導彈的靶子，烏軍一般不會集中部署，大多是分散投入戰場，開火攻擊如同煙花表演般，難以發揮最大威力。而且，部分裝備轉瞬在戰場被摧毀或遺棄，俄軍繳獲後一般交予親俄武裝使用，增強後者實力。隨着烏軍處於下風，落入俄軍手中的裝備愈來愈多，戰場變成萬國武器博物館。雖然美國對情況心知肚明，但道義上沒有拒絕烏克蘭要求的理由。

隨着戰爭持續，烏軍損失50%重裝備，包括約1,300輛步兵戰車、400輛坦克及700門火炮。但軍方高層沒有調整戰術或戰略，反而把問題歸咎於軍援不足，指西方武器只能滿足10至15%需要，然後再要求更多軍援，明言要足夠40個旅使用。基輔需索無度，華府長此下去可能出現援助疲勞，屆時將不得不促成談判停戰，但這一天恐怕無法在短期內實現。