功夫茶：蝦蝦霸霸建臭渠　整衰西貢認住佢

疫下行山成為風氣，西貢山明水秀，當然大受歡迎，個個行山客讚不絕口，就連地名都非常有詩意，就以「相思灣村」為例，令人神馳嚮往，但係可惜一篤綿羊屎，就染污成條村，影衰成個西貢，就係呢條粉腸，惡形惡相，村霸黃子洋！

生於斯，做枯枝，黃子洋呢條友真土生土長喺呢條村，不但冇好好愛惜，反而蝦蝦霸霸，四處辣火頭，水上活動店霸官地僭建碼頭，拆完又開，喺疫情高危期間繼續招客，簡直想散播病毒靠害鄉里，呢條村出咗咁嘅敗類，村民都睇唔過眼，本報過往多次收到相思灣村居民投訴，舉報黃子洋同佢老竇黃平，兩父子連串惡行，經常恐嚇甚至郁手打人，嗱，呢樣嘢唔使村民講，大家有眼睇，就連記者正常採訪，黃子洋成舊石頭掟埋去，隨時搞出人命，但襲擊罪成都只係罰三千蚊，試問點會有阻嚇力？

功夫茶深信，黃子洋背後係有保護傘，所以先至敢橫行無忌。嗱，最近又有一單實例，村民親筆投訴黃平同黃子洋，未攞牌就喺屋企附近亂駁喉管，整咗條臭渠直通荒野，沿路臭氣沖天，唔單止污染環境，直頭將西貢美譽破壞。其實本報前年十月已經有相關報道，但當局一直未採取行動，今次再有人投訴，食環署又搵人去巡做吓樣，向公眾交代，但唔講猶自可，愈講愈一肚火，竟然話唔覺有污水喎！

功夫茶懷疑，食環署請人，係咪有獨特品味，視覺嗅覺都要有缺陷，否則點解成街老鼠睇唔到，今次黃子洋條臭渠，村民長期聞到見到，食環署巡唔到，仲話衞生尚可？有理由懷疑，政府部門集體裝聾作啞扮鼻塞，就嚟連黃子洋放個屁都話無味，呢啲唔係保護傘係乜？

食環署啲答覆，廢話連篇，話會發信勸喻該處住戶徹底檢查其排污系統，署方會繼續留意咁話。村霸會驚一封信？呢啲咁嘅官方信，就好似太監行房，冇卵用，村霸收到封信，轉頭撕爛都唔奇，話唔定喺垃圾桶仲可以搵得番。講多無謂，行動最實際，搵人拆咗條僭建渠啦，如果人人都學佢，你一條我一條，周地屎水滲漏，西貢遲啲係咪要改名米田貢？

村民投訴無門，要搵東方伸冤，功夫茶唔會自比包青天，但對求助市民絕對唔會視如不見，人間有青天，市民先會見到藍天。縱容惡勢力，等於幫兇，內地群煞打女人，人神共憤，同類事件接二連三，最近有見義勇為東主被打到昏迷，呢啲就係官方姑息惡霸嘅後果！食環署對村霸忍讓，自甘做忍樣，惟有靠功夫茶出場，代村民數臭呢條粉腸，相信本報讀者，都會認住村霸嘅衰相！