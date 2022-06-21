正論：憂民所憂一頁知秋　東方倡議為民消愁

香港回歸接近二十五載，經歷風風雨雨；港人縱然飽歷風霜，仍憑着獅子山精神，奮戰不懈，好不容易才能有今時今日的成就與地位。奈何歷屆政府碌碌無為、蹉跎歲月；現屆政府更是「幫倒忙」，無論社會抑或經濟，均呈現倒退迹象，港人心血隨時付之流水。

日出東方，其道大光！東方傳媒機構屹立香港五十三年，一直堅持為民發聲，恪守報道真相之職責，閱讀《東方日報》，能知曉天下事，真正做到一「頁」知秋；東方更為港府出謀獻策，勞心勞力獻上一張又一張藍圖，努力為港人帶來黎明曙光。惜現屆政府有眼無珠、官員昏庸無能，東方敢言反遭打壓，藍圖遭漠視。猶幸換屆在即，彷彿黑暗中乍現光芒；倘若上述兩道光得以匯聚，定能照亮香江。

回歸以來，本港治安每況愈下，如今更是毒品氾濫、黑幫橫行，誰之過？對此，警方有着不可推卸的責任！近二十五年來，警方不下數十次豪言要反黑，結果卻是愈反愈黑；放下狠話要掃毒，事實卻是愈掃愈毒！若非有人失職瀆職，為黑幫大開保護傘，何以會造成如此局面？日前在中環槍聲一響，猶如敲響了本港治安的「末日鐘」；整頓警隊內部，進行大改革，乃勢所難免！

警隊編制沿用多年，其中針對黑幫，分為三個層次，第一層是總部的有組織罪案及三合會調查科，俗稱「O記」，負責處理跨總區黑社會問題；其餘兩層分別是五個總區及各警區的反三合會行動組，俗稱「大黑」和「細黑」，也就是市民所認知的「反黑組」。三個層次總人數僅約500人，偏偏最為重要的O記只有近200人，其他則分散在大黑和細黑之內；所謂「蛇無頭而不行」，警方何不取消「反黑組」，集中資源在O記，重點擊倒黑幫首腦呢？

另外，港府欲要重創黑幫，必須削其兵源，斷其財源！黑幫現時的兵源，首數作惡多端的南亞兵團；而南亞兵團的形成，很大程度上源於免遣返聲請審核機制遭濫用，以致大量假難民湧入香港。港府與其耗費公帑養虎遺患，倒不如退出聯合國《禁止酷刑公約》，一了百了。退一步而言，即使出於人道考慮維持機制，港府也應善用假難民這些人力資源，例如安排他們捉老鼠等。倘若假難民有了正當工作，既可貢獻社會，也可避免他們投身歪道，可謂一舉兩得！

財源方面，販毒是黑幫重要收入來源之一，因此打擊毒品必不可少。海關近年屢破毒品大案，為守護香江出盡力氣；可笑的是，警方掃毒不力，專捉魚毛蝦蟹「替死鬼」，甚至曾爆出西九反黑警涉嫌監守自盜兼販毒的醜聞，兵即是賊，簡直貽笑大方！要掃毒，除了斷貨源，也要清除販售場所；不少樓上吧缺乏監管，成為罪惡溫床，早已成為販毒的重要場所，港府理應整頓，甚至取消發牌及續牌，全面堵截黑幫販毒收入。

除了整頓治安，司法大改革也是民心所向。一段時間以來，司法界既暗藏黑暴分子，又有受外國勢力操控，甚至有「黃大狀」的徒子徒孫、契仔契女成功滲入律政司，暗中為不法分子提供保護傘，使本港出現「違法不究」的慘況！司法機構只有正本清源，方能扭轉頹勢。港府理應擺脫洋法官，重用華法官；法官也應除去假髮，捨棄形式主義，清除戀殖心態。港府更可培訓退休紀律部隊高層作為裁判官，這些退休高層既有執法經驗，也具法律知識，稍加培訓，必能成為司法界一股清流。

另一方面，當局也應改革「社會服務令」。現時，被判社服令人士的工作，主要分成事務小組、服務小組和獨立式的單件工作三類，例如油漆、木工，抑或簡單文書、圖書館工作等，這些小修小補的工作難以真正貢獻社會；當局倒不如安排被判社服令的人士，到郊野或海邊清掃垃圾，既可解決「垃圾圍城」的問題，也能讓犯人反思己過之餘，可以回饋社會，可謂是雙贏局面。

說到「垃圾圍城」，本港現時環境衞生惡劣、垃圾山區區可見，老鼠成群且橫行無忌，就連最重視衞生的醫院，也被老鼠入侵，把醫護病患嚇得雞飛狗走，足以證明本港衞生情況已到達不堪入目的地步。環境衞生與防疫息息相關，如今疫情再起，抗疫成為「首要大事」，港府更應改善環境衞生，只要扎穩根基，再配以科學的防疫方法，捨棄驗污水尋病毒的「無厘頭」想法，抗疫方能事半功倍，平息疫情更是指日可待。

抗疫固然重要，但重振經濟也絕非等閒，兩者應是「兩條腿」同步並進；否則市民不病死，也遲早餓死。重振經濟的同時，港府也要解決困擾港人的民生難題，其中「住屋難」尤為重要！事實上，東方早已花費人力物力，為港府尋覓土地，並獻上藍圖，例如發展閒置多時的工業邨用地等，各界如獲至寶，惜歷屆政府「當係草」。除了閒置工廈、未發展棕地，本港還有大量舊區有所重建，港府何需另覓土地，倒不如大規模收購舊樓，整區重建！

之不過，港府覓地建屋縱然要快，也不能急就章，草草了事，尤其公屋晾衫架設計一直遭人詬病，急需改善。本報此前提出「理想家居」藍圖，建議於住宅單位設立特別工作間，供居民集中處理晾洗衣物及消毒起居用品，獲得議員乃至各界一致好評，惟港府再次視若無睹。縱然不設立特別工作間，規劃興建樓宇時，也必須在樓與樓之間，預留更多空間，既可有利通風，又可供居民晾洗衣物。

除了覓地建屋，針對其他民生基建，本報也曾提出諸多建議，例如「魚骨形碼頭泊位」的藍圖，更有先見之明，奈何往屆政府置若罔聞，結果釀成一場又一場避風塘災難；又如本報曾倡議官辦「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，提供生養死葬，並開放予公眾參觀，既可保障動物權益，又可振興經濟；奈何港府又是置之不理，就連最基本的設立寵物發牌制度，加強監管飼主等，也熟視無睹，結果催生一次又一次動物被虐慘劇。

誠然，東方既非先知，也不是神童，之所以能夠「先知先覺」，皆因東方「貼地氣」與民同行，深明民間疾苦，憑着多年來發揮第四權為民請命的經驗，自然做到「急港人之所急」。五十三年來，本報始終屹立不倒，只因獲得全港市民支持與肯定；若非往屆政府一意孤行、任意妄為，多次對本報倡議「左耳入右耳出」，香港怎會淪落至如此局面。往事已矣，下屆政府任重道遠，倘若能以史為鑑，確切聆聽民間聲音，定能扭轉敗局，真正開啟香港的新篇章。