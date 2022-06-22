正論：肥了檢疫酒店　苦了抵港人士

正當全世界都為防疫措施拆牆鬆綁之際，唯獨香港仍在諸多設限，墨守成規。舉凡入境本港人士均須強制隔離7日，由是造成檢疫酒店一房難求。本報發現，網上有人炒賣檢疫酒店房，牟取暴利。正因為港府不合時宜的無理苛政，令海外人士來港千難萬難，各行各業奄奄一息，只有個別行業豬籠入水，造成絕對不公平現象。

下台在即的特首林鄭月娥近日頻頻受訪，聲稱若仍有多一、兩年任期，在放寬防疫政策方面必會更加進取；現在為了讓下屆政府有更多彈性和空間，故不會改變防疫措施。說得非常漂亮，但潛台詞就是7•1之後香港與她無關，她又何必為下屆政府作嫁衣裳？誠然，縱使本港疫情稍為反彈，但相對於3、4月高峰期每日新增數萬宗確診個案，現在每日新增千多宗根本不算甚麼；再說，鄰近地區紛紛放寬入境安排，早就不用強制隔離，沒有接種疫苗的旅客也可自由進出。香港自詡國際金融中心，卻依然在防疫政策上抱殘守缺，到頭來除了趕客，只肥了個別行業，其他行業皆盡陪葬。

第一個受惠行業肯定是檢疫酒店。政府早前公布第8輪首批共62間指定檢疫酒店的名單，預計提供2.3萬個房間。當局自以為供應充裕，其實只反映再一次「堅離地」。實情是，隨着暑假逼近，大量留學生回港，檢疫酒店訂房非常緊張。有代訂平台乘機掀起炒風，聲稱「不成功不收費」，每間檢疫酒店房索價驚人，一間3星酒店的7天隔離收費索價近9,000元，是官網的逾六成；有些4、5星檢疫酒店的房間收費，甚至炒貴逾倍以至數倍，令人咋舌。

賠本生意無人做，殺頭生意有人做，只要有利可圖，炒賣歪風只會層出不窮。旅遊業代表認為這只是個別事件，港府又強調有充足供應和訂房「實名制」，不相信一房難求，顯然是與現實脫節。以早前某熱門樂隊首開紅館個唱為例，當局一樣聲稱推出購票實名制，結果黃牛票依然有價有市。上有政策，下有對策，只要港府仍堅持入境隔離安排，炒房歪風肯定前赴後繼，令海外人士來港之路更加艱難。

人們實在不明白，既然海外港人在港也有住所，為何不讓他們改為居家隔離？甚至將丟空的方艙醫院改為廉價的隔離設施，也總好過肥了炒家和明益酒店業。尤其是各行各業仍在吊鹽水，酒吧業甚至被政府「刻意刁難」，如此厚此薄彼，只會激起民怨，何苦來哉？

疫情下百業蕭條，民生維艱，全港只有檢疫酒店、疫苗供應商和核酸檢測商這三大行業，得益於政府的防疫措施而賺個盆滿缽滿。其實，本港疫情早趨穩定，大有條件放寬防疫措施，偏偏現屆政府就是要跟民意對着幹，「疫苗通行證」愈收愈緊之餘，林鄭還要大講風涼話。看競爭老對手新加坡，解除口罩令後疫情沒有大反彈，反而吸引了一批被香港嚴苛措施嚇跑的外商，冷手執個熱煎堆。

逆水行舟，不進則退。香港繼續胡亂抗疫，限制多多，國際金融中心地位不保不用說，最慘還是本地經濟無以為繼，基層市民水深火熱。