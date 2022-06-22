產評：樓市風暴正醞釀　盡快撤辣免遭殃

自美國聯儲局28年來首次大幅加息0.75厘後，全球多地被迫提速跟隨，可惜撞正經濟放緩，民眾飽受高通脹而荷包萎縮之苦，樓市已現徐徐下滑的迹象，有投資大行更引述數據表明，發達地區樓市「硬着陸」風險真實地上升。香港作為外向型經濟體必受衝擊，新一屆政府實宜細心考量，盡快為樓市「撤辣」，免得臨渴掘井，失去先機。

隨着利率在2020年疫情大流行期間驟降，加上央行採取無限放水措施托住經濟，資金氾濫和融資成本極低推高了民眾對「磚頭」的需求，導致多地樓價飆升。然而，當日被視為非常規的短期舉措，卻因疫情遲遲不散而被迫拖長，早已埋下通脹失控伏筆，詎料今年迎來俄烏戰事和內地封城的雙重「黑天鵝」，徹底喚醒了通脹「巨獸」，各地央行無不加快升息步伐，貸款利率急速上揚，廉價炒賣的劇本自始倒過來了。

若果說2020年初環球政府迅速應變避過了經濟大蕭條，那麼，如今聯儲局鐵了心腸力遏通脹，是否預示2020年起的樓市大繁榮可瞬間逆轉，香港難獨善其身？下屆政府是時候先知先覺應對，不論為經濟抑或樓市皆無往而不利。

目前本地的「辣招稅」是針對置業3年內沽售，即在2019年中旬左右購入單位的業主，現時沽出需付巨額稅款，而當時香港未真正踏入暴亂期，更遑論無人能猜的新冠肺炎大爆發，經濟算是欣欣向榮，無甚套現壓力。可現時受多重空前因素困擾，經濟恐長期不景氣，不少中小企面臨困境，實需資金周轉。政府為樓市「撤辣」能達致多贏局面：一來企業東主能為生意籌資，保住打工仔飯碗；二來可助銀行降低遭拖數或壞帳風險；三來能激活樓市交投，增加業界收入，創造財富效應；四來準買家選擇更多。更重要是樓市能返回市場定價，縱使過程中價格或添波動，但真正的自由市場才能吸引全球買家，否則價格愈被扭曲，業主僅帳面富貴，將來要承受的苦楚就愈大。

放眼世界，近月整個十國集團（G10），即包括英德美加澳紐等樓市皆呈向下迹象。香港反映二手樓價走勢的指數年內亦累挫約3%，且聯儲局6月大手加息的影響要在7月上旬才開始浮現，還未計加息潮遠未見終點，年內樓價易跌難升。

聯儲局已向世人證明去年錯判通脹，後果是今年須大刀闊斧加息，香港早晚要跟，且時間及幅度超預期是大概率的事。所謂「兵貴神速」，及早為樓市「撤辣」正是挽救經濟的前瞻舉措，猶如2020年初環球神速救市，下屆政府應優先考慮。