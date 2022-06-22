功夫茶：全民退保冇得傾　小恩小惠徒掩飾

一畦春韭綠，十里稻花香；盛世無飢餒，何須耕織忙。各位，依家無論從邊個角度睇，活在香港，基層都睇唔到係「盛世」嘅影子啩？唉，逾兩年疫慌，政府無能，害慘全民，庸官抗疫張弛無度，以致第5波疫情至今持續難下，通關無望，經濟蕭條，百業凋敝，一街係吉舖，十里塵灰揚，依然大把基層失業，求政府打救！

嗱！社署日前宣布，今年9月1日將落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼。現時普通津貼及高額津貼分別為每月2,920元及3,915元。目前約5萬名正領取普通津貼嘅長者，喺合併實施後每月額外獲發995元。正領取普通長者生活津貼嘅合資格人士，喺合併措施實行前毋須再次申請。至於資產上限方面，經合併後，資產不多於37.4萬元嘅單身長者和56.8萬元嘅長者夫婦，劃一領取每月3,915元。

各位！政府今趟口大唔似累街坊喎！有嗰句，講嗰句，冇嗰句，由得佢！嘻！今次點都係「提升」弱勢社群收入，畀多成千銀佢哋花費噃，又可以為「振經濟」齊鼓掌喇！之不過，社區組織協會幹事尋日喺電台節目就話喇，贊成增加長者支援，但認為政策喺上年10月嘅施政報告已經提出，要拖到今年9月先落實係太遲！

咁又難怪，飽漢又點知餓漢飢吖！遲一個月就係一個月，對捉襟見肘嘅長者，多成千蚊收入，也許可以喺月尾作為燃眉之急，買多幾罐午餐肉、幾包公仔麵之類！政府如果係有良心，應該好似公務員加薪咁追溯至4月，咁就公平啲！依家仲要拖到9月，政府對弱勢族群尤其是老人家，擺明係「茶瓜送飯，好人有限」！

再講啊！依家百物騰貴，社區組織協會幹事認為應提高受助長者嘅資產限額，畀多啲長者受惠，包括將現時單身上限37.4萬元，升至50萬元；而夫婦由現時56.8萬元，升至100萬元。阿哥，以前100萬好巴閉，「百萬導演」都可以敲鑼打鼓作宣傳，依家100萬揸手，如果一年半載冇收入，面對衣食住行樣樣貴，都真係好似棺材拐杖，死頂㗎咋！而且都唔頂得幾耐！呢嗱！啲高官一個月人工都三、四十萬，而受助長者嘅資產只可以有幾十萬，講真，真係有乜急事要用錢，譬如急病等唔切公立醫院排期，去睇私院普通手術幾十萬閒過立秋，你話將受助資產升至100萬算多咩？

呢，林鄭就一味自誇任內尤其係民生議題交出不錯成績表，惟有學者批評係「失策」，政府嘅社福服務資源嚴重不足。講到尾，政府明明財政許可，庫房從來水頭足，卻死都唔肯推動全民退休保障，保障長者福利政策嘅穩健性，唔使啲老人家周街執紙皮咁淒涼，咁先可以話功德無量，造福全民！依家一丁點小恩小惠卻無限放大如何交出亮麗成績表，睇真係裝假狗，瘀到嘔吖！