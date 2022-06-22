世界視線：中美角力白熱化　關稅撤銷難改變

美國飽受40年最嚴重通脹困擾，有意撤銷對中國貨品加徵的懲罰關稅，平抑物價升幅。不過，即使美國真的在關稅戰鳴金收兵，不代表中美角力急煞車。就在中美元首通電話前夕，美軍在印太大規模演習，並測試潛射彈道導彈。解放軍亦不甘示弱，繼第3艘航空母艦福建號下水後，成功驗證陸基中段反導攔截技術。

睽違逾3個月後，中美元首有望最快下月通話，相信話題離不開兩國核心問題，包括台海、南海、新疆、人權及關稅，並可能就俄烏戰爭觸及中俄關係。隨着中美關係陷入50年來最惡劣局面，單靠一次對話難以妥善解決問題，充其量只是各自表達立場。對於美國而言，不能坐視中國在太平洋分庭抗禮，因此加強在區內的軍事存在顯得十分重要。

美軍日前完成「勇敢之盾」軍事演習，鍛煉太平洋戰區跨兵種在訊息化條件下的聯合作戰能力。此外，美軍在南加州外海連射4枚三叉戟2型潛射彈道導彈，導彈幾乎橫跨整個太平洋，落在關島海域。在美軍耀武揚威之際，解放軍舉行新航母下水禮，並命名為福建號，針對台海意味濃厚。既然美軍試射可攜核彈頭的彈道導彈，解放軍亦還以顏色，展開中段反導攔截測試。

雖然彈道導彈在中段飛行時處於大氣層外，飛行軌迹較穩定，是理想攔截時機，但期間需要多個預警平台接力探測及追蹤，計算彈道後以大推力攔截導彈向目標迎頭撞擊，如子彈撞子彈。全球只有中國、美國及日本掌握同類技術。由於中國核武庫規模遠不及美國，中段反導便是最有效防禦方法。

中美軍事角力的餘波亦在台海泛起漣漪。中國主張台灣海峽並非國際水域，意在反制以航海自由為幌子、定期派軍艦到台海的美國。假如關稅問題最終解決，只是稍為減少中美角力領域，但不會改變雙方是戰略競爭對手的事實。美國雖有軍事及技術優勢，但世界第一大經濟體地位將讓位予中國。依照當年美國取代英國成為全球霸主的軌迹，正是由攀上世界第一大經濟體開始，如今到美國擔憂歷史重演，但花無百日紅，歷史亦是由興盛與衰落交替而成。