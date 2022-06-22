6月18日，立陶宛禁制俄羅斯本土到「飛地」加里寧格勒經該國的陸路運輸，立陶宛的解釋是跟從歐盟的制裁決議，只禁俄羅斯受制裁物資（包括銅鐵、建築材料、石油等），且依次分期推行。加里寧格勒政府表示，禁運覆蓋當地與俄羅斯本土五成的陸路運輸規模，對當地經濟有莫大的影響。立陶宛及歐盟都強調不是全面封鎖，只是執行制裁。

加里寧格勒陸路只通立陶宛，空運則受歐盟禁飛北約領空封鎖，海運在波羅的海亦備受北約的軍事威脅。今次陸路禁運制裁物資相信是逐步收緊對加里寧格勒的圍堵，以便烏克蘭戰事擴大時一舉而下。俄羅斯亦有備而戰，派駐可攜戰略核武的導彈部隊。

立陶宛與歐盟堅持不是對加里寧格勒全面陸路封鎖，掩飾此舉的政治與軍事意義，無非是藉以欺騙俄國，得寸進尺也進行戰爭的準備，削弱加里寧格勒作為俄羅斯飛地堡壘作用。俄羅斯會怎樣反應呢？

抗議是必然的，俄羅斯的指摘把歐盟此舉與烏克蘭之戰結合起來，縱使歐盟辯說與烏克蘭無關，不過是歐盟依法執行，並不特別針對加里寧格勒。俄羅斯則視作對二次大戰決議的背叛，加里寧格勒的飛地是二次大戰戰後盟國把納粹德國的領土分割，歸於俄羅斯，歐盟對之施壓，背後便是大有否定戰後決議的可能考慮。俄羅斯重視加里寧格勒的戰略位置，不會對歐盟的壓力視作等閒而不理。

英軍駐立陶宛，美軍駐波蘭與立陶宛邊境的Suwalki走廊，都大有防範乃至準備烏克蘭戰爭擴散。Suwalki走廊毗鄰白羅斯，波蘭與白羅斯已陳兵邊境對峙，形勢緊張，特別是波蘭大有軍援烏克蘭之勢，已派出的特種部隊作用不大，難抑止烏克蘭部隊的敗勢。

歐洲最擔心的是在Suwalki走廊衝突，把白羅斯、波蘭和立陶宛也捲入，亦將波羅的海三國與歐洲大陸的陸路破壞。更重要的是，歐洲擔心再來一次歐洲大戰。歐洲與俄羅斯兩敗俱傷，讓美國漁人得利，再演兩次大戰的結果。歐盟與俄國當避免歐洲大戰，但美國在鼓勵慫恿，借北約來挾持歐盟，借製造出來的反俄恐俄市民心理，以挾持歐洲民選政府。歐盟本部的非民選官僚亦已與美國沆瀣一氣，只有俄羅斯在戰場上進展才壓抑它們的野心企圖。

加里寧格勒出事，大戰難免。若雙方忍耐，大戰可免，但美國會容許嗎？