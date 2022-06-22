「一國兩制」是中央解決香港問題的大政方針，是國策。為了貫徹這項大政方針和國策，中央同時提出了「港人治港、高度自治」的配套措施，也即由「港人治港、高度自治」具體執行落實「一國兩制」。「港人治港」幹得好，「高度自治」把握得好，「一國兩制」就貫徹得好，就能不走樣、不變形，行穩致遠。

中央以「一國兩制」解決香港問題，是實事求是、符合國情、完全正確的。回歸後出了問題是因為「港人治港」沒有幹好，「高度自治」沒有把握好。要糾偏，要使「一國兩制」回到正軌，就要解決「港人治港」存在的問題，就要解決「高度自治」在「港人治港」時為何失了繩墨、失了分寸。有人甚至要把「高度自治」弄成「完全自治」，從根本上顛覆「一國兩制」。

「港人治港」最大的問題是，當年鄧小平提出的「以愛國者為主體」基本落空；在行政、立法、司法等上層建築領域基本落空；「港人治港」系統性權力掌握在港英餘孽、無間道、戰略潛伏者手裏。他們和社會上的反中亂港勢力明暗配合，打擊、壓制本來就為數不多、勢孤力單的愛國者，造成「愛國愛港是原罪」的社會氛圍，散布「愛國者治港」就是「港共治港」，就是毀了「港人治港」，就會變成「一國一制」，就會「令香港大陸化」，就會「失去高度自治」。這一套顛倒是非的胡說八道，在相當一段時期掌握了香江的輿論走向，掌握了香港選舉和論述「一國兩制」的話語權。這樣的「港人治港」，只會令「一國兩制」走樣變形，甚至車毀人亡。

現在，香港要撥亂反正，要由亂而治、由治而興，根本而言就要整治這樣的「港人治港」，從制度上、人事上、教育上、輿論宣傳上整治，惟其如此，才能真正做到全面的系統性的「愛國者治港」，這才是健康的「港人治港」，令「高度自治」在「一國兩制」下恰如其分，如魚得水。