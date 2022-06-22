新一屆特區政府管治班子多名成員出身自政務官（AO）系統，故被指依然走不出「AO治港」的老路。其實甚麼出身並不重要，最重要的是良才善用，能者居之。林鄭班底僅6人過渡至新一屆政府，說明當中不乏濫竽充數之輩，「眾望所歸，冇得留低」。李家超的新班子拋掉這些政治負資產，另起爐灶，重新出發，應可看高一線。

香港管治人才本來就不多，政治可靠且願意進入「熱廚房」的更是少之又少，所以新班子沒有刻意排斥AO，這是可以理解的，關鍵在於如何克服過去的老毛病。AO治港最大問題是官僚主義、墨守成規、辦事拖拉、敷衍塞責，回歸以來歷屆政府都是如此，而且愈來愈嚴重，在反修例黑暴和新冠疫情中尤其突出。李家超提出「以結果為目標」的施政理念，顯然就是針對官僚主義和形式主義，希望減少不必要的行政程序，提高施政效率。這個出發點無疑是正確的，但能不能做到，只能拭目以待。

中央早就對特首提出四大要求：愛國愛港、中央信任、有管治能力、港人擁護。實際上，所有主要官員都應作如是觀，愛國愛港是首要條件。AO治港之所以亂象叢生，除了官僚主義作祟，還有政治立場的因素，能力不濟也許還在其次，刻意添煩添亂才是大問題。由於歷史的原因，AO裏面充斥港英餘孽和無間道，他們身在漢營心在曹，對港府陽奉陰違、明頂暗抗，導致施政寸步難行。黑暴期間更有公務員組織反政府工會，公然上街示威，部分甚至參與打砸燒搶。黑暴平息後，只有極少數違法公僕受到追究，其餘毫髮無損，依然捧着金飯碗。這些人繼續潛藏在政府裏面，既如計時炸彈，也如營壘裏的蛀蟲，勢必後患無窮。正所謂，明槍易躲，暗箭難防，新一屆政府如何防止再出現窩裏反？

港府新成立公務員學院，旨在培養公務員認識《憲法》、《基本法》和一國兩制，加強愛國情懷和國安意識，可謂用心良苦。但寄望以這種短期培訓來改造整個公務員隊伍的思想觀念和精神面貌，恐怕是緣木求魚。愛國愛港情懷必須從小培養，而不可能一蹴而就。但不管怎麼說，遲到好過不到，港府終於能夠正視公務員的忠誠問題，總好過繼續放任自流。從這個角度看，新政府將帶來新人事、新作風、新局面，無疑值得期待。