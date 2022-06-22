新人事新作風。新班子的人事任命已經完成，在完善選舉制度、落實愛國者治港後，香港揭開新一章，市民寄望甚殷。新政府好應該徹底掃除過去歷屆的陋習，振衰起敝，好的保留並優化，不好的果斷廢除。隨着近期治安極速惡化，愈反愈黑，本報引述建議，新政府應考慮取消警方反黑組，集中資源在有組織罪案及三合會調查科（O記），徹底反黑除惡。

中環槍擊案發生接近兩星期，除了寥寥數名南亞刀手落網，警方至今對持槍兇徒茫無頭緒，槍枝來源更是說不出究竟，只能依靠懸紅緝兇，敷衍輿論。更有甚者，明知事件涉及兩大黑幫的毒品及非法賭檔分贓不均，警方不但沒有公開兩大黑幫名號，更不見有大型行動針對打擊其收入來源，非法活動依然猖獗。

眾所周知，毒品、非法賭檔及無牌樓上吧，均為黑幫最大收入之源。近期海關頻頻破獲上億元毒品大案，已知毒品背後利益盤根錯節，非同小可；賭檔和樓上吧則醉翁之意不在酒，在於既可在前者放數，又可在後者交易毒品，荼毒青少年「養雀仔」。更不堪的是，自從南亞假難民利用免遣返聲請滯留本港後，這班易請難送的「瘟神」為搵快錢跟黑幫一拍即合，形成根深柢固的治安大毒瘤。幾樣因素疊加，黑幫如虎添翼，氣燄囂張，特區淪為罪惡淵藪，豈是無因。

警方是否戮力反黑除惡，牽一髮動全身，可惜人們看見的是愈反愈黑。外界最大的質疑是有人充當黑社會的保護傘，類似事例不勝枚舉，《無間道》一類影視作品絕非憑空杜撰。尤其是反黑組，跟黑幫關係千絲萬縷，早就變質變味。有識之士建議取消反黑組，轉交重案組接手反黑，並集中資源在O記。現在就看警方有沒有直面問題的決心，揪出內鬼。