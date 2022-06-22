毛主席曾說：「革命不是請客吃飯」，如果老人家還在，按他的思路，今日肯定會告訴你，想擺脫西方陣營的欺侮，閣下即使賠着笑臉，請他們到海鮮舫上用餐，在酒酣耳熱之際，希望對方能念及友情而放你一馬，那只是癡心妄想。大國間的博弈關乎生死，文謅謅的一套注定不行，要對手知難而退，你就得亮出明晃晃的刀子。

6月17日，編號003的中國航空母艦正式下水，艦上的裝備與實力，位列亞洲區第一。翌日，也就是6月18日，已經有數十年歷史的珍寶海鮮舫，由香港被拖往菲律賓維修，途徑南海西沙群島，因遇到風浪而入水，延至6月19日，救援無及，全船沉入海底。不少香港人盼望海鮮舫經修理後仍能回來，如今卻已成永訣。

中國的新航母建成了，香港的珍寶海鮮舫沉沒了，兩件事看似風馬牛不相及，其實未必盡然。所謂「萬事到來皆有兆」，香港失去了一艘海鮮舫，不一定是代表甚麼壞的意頭，可能只是上天在告訴港人，維港兩岸處於中美兩國爭霸的風口浪尖，咱們不可能置身事外，故好應該拋卻昔日文秀、旖旎的姿態，換上硬橋硬馬的作風，惟其如此，才能迎合新時代。

我們不妨讓珍寶海鮮舫安然退出歷史舞台。中國的004號航母，估計兩年後就能下水，說句笑話，我建議把它命名為「香港號」。到時候艦上應該滿載殲20隱形戰機，然後停泊在香港仔對出海面，昔日海鮮舫附近的位置。咱們歡迎全球遊客上船參觀，在甲板上再闢一處地方，讓來賓吃飯、飲茶、食海鮮也行。最強的軍艦固然可以打仗，卻不一定要用來打仗，就讓它停在香港，替整個中國震懾群魔吧。