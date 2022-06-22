英國內政部日前展開為期一年的試驗計劃，要求部分申請庇護的非法入境者戴上電子追蹤器，以便當局掌握行蹤。做法不但惹來關注難民權益組織批評如同把難民視作罪犯，更凸顯了英國人骨子裏的虛偽作風。

首相約翰遜辯稱佩戴電子追蹤器計劃是要確保庇護申請人不會無故失蹤，強調以非法途徑入境就要有差別對待，但何以小孩與孕婦卻不用佩戴又不怕失蹤，卻未有合理解釋，可說是繼欲以包機將難民送往盧旺達，怎知在起飛前一個半小時卻遭歐洲人權法庭介入，導致計劃難產，讓滿口仁義的英國政府被打臉後，又一次明目張膽的歧視難民。

經英倫海峽從法國非法進入英國的難民，並不是從香港帶着若干資金移民英國的人士，即使不在當地買樓，也得租屋跌錢於英國。英國政府稱每日得花費逾470萬英鎊安置這些來自伊朗、伊拉克無家可歸的難民，這是一年便高達十數億英鎊的大數目，香港移民即使搬了錢到英國也無法彌補這一筆損失，約翰遜政府祭出包機掃走難民、電子追蹤器計劃，就是要令尚未偷渡到英國的難民從此卻步。

難民問題對任何國家、地區都是沉重負擔，德國前總理默克爾對難民出名大愛，但她也曾坦言德國不可能收容所有難民，「有些人必須離開」，當場便弄哭一名巴勒斯坦裔少女難民。約翰遜敢不敢向着數以萬計的難民，當面講述「盧旺達是充滿活力的國家，到了那裏可以重建人生，獲得新生」？英媒引述國際特赦組織2021年報告指，盧旺達存在酷刑折磨、侵犯公平審訊和言論自由權利、強制失蹤等不良人權紀錄問題，約翰遜一邊甩開難民包袱，一邊展示其「英式幽默」，英國人就是骨子裏虛偽，血液中帶着階級意識。