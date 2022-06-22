國務院日前公布新一屆特區政府三司十五局主要官員的任命。許多人對新一屆政府的工作都有很大期許，包括以結果為目標、簡化不必要的做事流程、解決香港深層次矛盾；在李家超帶領下，真正為香港施政及發展揭開新的篇章，有更大的作為，為市民締造幸福感。

筆者較留意的，是國務院公布新班子的同時，港澳辦同日亦發表聲明，對新班子作出六項「期待」。其中，期待新政府能務實地解決經濟民生難題，抓住住房、通關、貧富懸殊、青年發展等突出問題，以施政成效回應市民的關切。特別針對住房問題，拿出更清晰的目標、更大的魄力、更有力的舉措，切實解決劏房、籠屋等問題，讓廣大市民有實實在在的獲得感。

沒錯，要解決劏房、籠屋問題，需要有更大的魄力！筆者跟進不適切房屋、劏房事宜已有多年，並拋磚引玉提出告別劏房路線圖，透過盡快實現「三年上樓」公屋供應目標、增加過渡性房屋至5萬個單位、以顧及職住平衡規劃新界北和市區重建、落實其他支援措施如青年宿舍等，把11萬居於劏房等不適切房屋的住戶遞減，以結果為目標，我們是有能力以清晰的目標及魄力，去改善基層住戶居住困難及貧窮情況。

談起告別劏房，不得不提運輸及房屋局局長陳帆。面對房屋老大難的問題，他在艱難的環境下盡心盡力，做了大量工作，推動過渡性房屋的興建、制訂劏房租管，這兩方面的工作都有突破性的成績。好的政策應該得以延續，筆者倡議下一步就是制訂起始租金、加快推動資助房屋供應，筆者在此感謝運房局團隊不遺餘力。部分官員雖然不留任，期望他們在不同崗位上繼續服務社會。