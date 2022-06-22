本月17日，中國第3艘航空母艦福建號下水，這是中國完全自主設計建造的首艘配備電磁彈射、排水量8萬噸的航母，大長中國人的志氣，大滅欺壓中華民族的帝國主義侵略者的威風，當今世上只有中美航母有彈射功能。

福建號特別選在17號這一天舉行命名及下水禮，飽含特殊和重大的國安意義！17號這個符號記載着多少中國人民的血海深仇？記載了多少中華民族的苦難屈辱？也記錄了多少中國人民站起來拚搏奮鬥的輝煌成就？

人們都不會忘卻《甲午風雲》電影中，「致遠號」艦長鄧世昌駕駛戰艦撞向日艦同歸於盡，為國壯烈犧牲。1894年9月17日，滿清年代的北洋水師在中日甲午海戰大敗，接着日軍登陸旅順，展開慘無人道的大屠殺。據說該地只餘約36人被日軍捉去執屍尚生存外，全城二萬多男女老幼無一生還，翌年4月17日滿清政府被迫簽訂喪權辱國的《馬關條約》。128年前的甲午海戰告訴我們，弱國無外交，國破就會家亡。覆巢之下，豈有完卵？

還有9天便是香港回歸祖國成立特別行政區25周年，如果不是有強大祖國做靠山，英國人會甘心和平地交回香港嗎？歷史上，帝國主義侵略者的本質和特性都是一樣貨色，就在英帝憑着船堅炮利發起鴉片戰爭，迫使腐敗無能的清廷簽喪權辱國、不平等條約佔領香港鐵蹄下，廣大愛國愛鄉的元朗鄉民堅貞不屈拒當亡國奴，發起「六日戰爭」反英，500多位烈士保家衞國壯烈犧牲。慶回歸必須悼念抗英先烈們啊！

中華民族只有愛國團結奮鬥才有生路，1967年6月17日中國氫彈試爆成功，2019年12月17日中國首艘國產航母山東號入列，17號是中華民族的偉大符號。