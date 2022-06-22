﻿中環鬧市本月10日發生南亞幫槍擊斬人案，刀光劍影，子彈亂飛，事件轟動全城。呢，案件至今已相隔十多天，槍枝仍下落不明，槍手仍逍遙法外。

警方看似束手無策，案件除轉交O記（有組織罪案及三合會調查科），並懸紅25萬元呼籲市民提供消息，亦採取多次跨部門反罪惡行動，但始終徒勞無功。事實上，正如本報指出，管治靠新班子，除暴安良靠警隊，惟近期黑幫、假難民頂風犯案，無法無天，凸顯警隊不力，懸紅做場大龍鳳；反黑組愈反愈黑，理應整頓改革，清除「保護傘」。各位，反黑卻有「保護傘」，梗係愈反愈黑啦，做幾多場大龍鳳都係徒勞無功！

其實「保護傘」並非甚麼新事物，西漢劉向寫的那本雜事小說集《說苑》已可見，當中記載孟嘗君門客說的一段話可證：從來沒有人用水去灌穀神祠裏嘅狐、用火去熏土地廟中嘅鼠。點解？就係因為佢哋有穀神和土地爺嘅保護傘！「有了保護傘」係一句古話，後人把君王身邊嘅親信稱為「城狐社鼠」，作威作福都有保護傘。如今有黑幫自稱有「雙安保護傘」，真係叻過城狐社鼠，難怪可以視法律如無物！反黑之所以愈反愈黑，恐怕就係保護傘作怪！

既然如此，反黑組存在仲有乜嘢價值？若然只令黑幫有所依附，理應改革。有學者認為可以考慮取消反黑組，集中資源在O記。保護傘明顯破壞法治，唔好話黑幫有恃無恐，連西貢相思灣村「村霸」屢涉惡行，村民投訴無門要向東方求助，你話村霸如無「保護傘」，可以惡到出汁，對僭建駁臭渠為所欲為嗎？所以話特區新班子要提升管治效能，要開新風，一日不徹底剷除「保護傘」，說甚麼「以結果為目標」都係嘥氣！