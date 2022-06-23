世界視線：新制敲碎鐵飯碗　印軍招兵變暴亂

印度政府上周宣布名為「烈火之路」的招兵改革計劃，被指打破國內無數年輕人的「鐵飯碗」，結果最少8個邦及廿多個城市爆發暴力事件，多地鐵路設施、基建及車輛遭到破壞和焚燒；憤怒的群眾又封鎖高速公路，並向到場鎮壓的警方投擲石塊及惡言相向，期間多人被捕及釀成嚴重傷亡。

在招兵新制下，合資格的17.5至21歲士兵可獲取為期4年的合同，但最終只有25%的精英可「轉正」長期服役，其他人領取一次性大約11.7萬盧比補助金後，便要離開部隊「食自己」，當然也不再享有任何養老金或教育福利。相比之下，過去印度軍隊的普通士兵服役年期可以達到17年，退役後還有終身養老金，待遇當然是差天共地。

當地青年失業問題嚴重，不少中下階層子弟一心參軍入伍，希望藉以改變命運。新冠疫情來襲令徵兵計劃耽擱兩年，現在又推出參軍改革，無疑令大批苦等多時的青年希望幻滅，自然遷怒於政府。惟現實問題是軍隊養老金開支極沉重，新一年度的5.25萬億盧比國防預算中，竟然有1.19萬億盧比、即約五分之一是用於養老金，政府當然要削減開支，卻落入「順得哥情失嫂意」的兩難局面。

去年印度已悄悄成為世界第三大軍費開支國，惟軍隊似乎繼續流年不利，戰力未見改進之餘，連大力推動軍事現代化的三軍最高指揮官、國防參謀長拉瓦特也於乘坐軍機時意外身亡。因此，總理莫迪希望藉削減養老金開支，從而在根本上改善軍隊能力低下及實戰表現不濟的局面。在舊徵兵制下，軍人服役時間過長，基層士官平均年齡過高，自然無法適應現代化作戰模式；五分之一的國防預算用於養老金和工資，令分配於添新裝備和研發新武器的經費寥寥無幾。

印度政府和軍方大力進行上述改革，是正確之舉，惟有關做法一方面打破年輕人的鐵飯碗之夢，另一方面也觸及大量體制內既得利益者的紅線，同時成為反對黨攻擊執政黨的最佳素材，結果令暴力浪潮蔓延全國。莫迪甫於農業改革問題上鎩羽而歸，新推出的徵兵改革又引發民眾強烈反彈，施政之路堪虞。