正論：大停電前所未見　臨落台一片混亂

愈近7•1，特區愈混亂。繼中環槍擊案、疫情反彈、珍寶海鮮舫「沉屍怒海」後，本港又發生前所未見的多區大停電。前晚約7時，元朗中電電纜橋突然起火，導致屯門、元朗及天水圍大規模停電。港府高官整晚不見蹤影，任由數十萬居民經歷徬徨一夜。一班等收工的高官萬事不縈於懷，最怕更大的亂象陸續有來。

突如其來的大停電，令屯元天三區陷入一片混亂。有的居民摸黑冒熱在家裏不知如何是好；有的居民剛放工始知停電不知所措；有的慘受「困𨋢」之苦；有的連食水、手機上網也中斷；家中雪櫃內的食物變臭變壞更是「最低消費」。最慘還是一些需倚賴電子器材維生的長期病患者，隨時危及生命；甚至有輪椅漢有家歸不得，整夜被迫流連街頭。至於新界西聯網的公立醫院，有一宗緊急手術需轉院進行。中電在昨晨陸續恢復區內供電並向市民致歉，沒有搞出人命算是不幸中的大幸矣。

實際上，大停電在香港數十年不遇，今次停電令鐵路一度受阻，多達14間學校需要停課，50萬人受影響，顯見茲事體大，負責任的政府理應第一時間指揮大局，偏偏最愛曝光刷存在感的高官整夜不見身影，更不見港府花費1.5億元建立的警報系統發揮作用。政府發言人事後聲稱，因為只是局部地區停電而不是全港停電，認為不需示警，擺明就是推卸責任。最令人嘖嘖稱奇的是，特首林鄭月娥直到昨日也沒有就停電一事發表片言隻語，反而忙着為故宮文化博物館趕在任期內開幕自我貼金。環境局局長黃錦星同樣沒有現身，僅得副局長昨日巡視事發現場後「打官腔」，責成中電3日內提交報告，既不提罰則，又不向市民道歉，彷彿事不關己一般。

儘管當局強調事件不涉人為，但牽連數十萬居民的大停電始終事不尋常，有工程師估計，近日天氣炎熱，市民用電量大增，若電纜橋未察覺電流過大，電纜或會因為過熱而起火。倘此說成立，則全港各區也有機會大停電，本港的電力系統穩定性亦未免過於兒戲。須知道，現已踏入夏季，氣溫只會愈來愈高，倘因為過多市民開冷氣便導致電纜橋起火，香港恍若第三世界，還談何國際金融中心、商業大都會？電費年年加價，飛擒大咬，卻竟然發生如此荒謬事件，港府除了責成中電提交報告，更應要求兩間電力公司檢查全港供電系統，絕對不能讓歷史重演。

說來實在令人難以置信，還有一個多星期便是7•1回歸，理應穩定壓倒一切，雖然國家領導人是否訪港仍是未知之數，但港府絕對有責任確保特區安全，不會有亂事發生。奈何事與願違，先有兩大黑幫火併中環街頭，接着又見新冠疫情重上每日新增過千宗水平，然後還有珍寶海鮮舫保育不成離奇沉沒公海，現在更爆出前所未見的三區大停電，堪稱「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，而高官竟然渾無知覺，只顧享受落台前的最後好處，食相實在難看。

不管怎麼說，奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，只要港府繼續魂遊太虛，恐怕市民還要繼續擔驚受怕。