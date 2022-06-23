產評：全球經濟陷衰退　價廉息低成過去

環顧全球，如今歐美經濟正被高通脹摧殘；即使增長速度一直冠於世界主要經濟體的中國，在封城抗疫效應下，亦正陷入改革開放以來的最大困境，意味全球3大經濟體發展齊齊失速！

為了對抗通脹，各大央行猛力加息，加上疫情揮之不去，供應鏈問題愈搞愈禍，國際地緣政局又日趨緊張，經貿保護主義抬頭，這些年藉全球化餘蔭、市場資金氾濫與超低息環境所造就價廉物美的繁榮景氣，將會一去不復返，取而代之是全球經濟萎縮，百物騰貴的日子重臨！

美國及英國通脹率同處於40載新高，最新傳來加拿大通脹亦升至39年高位。全球通脹失控的遠因，乃長期奉行超級量化寬鬆貨幣政策 ，嚴重透支經濟，種下禍根；近因則是新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，疊加俄烏衝突令能源價格飆升所致。

惟觀乎俄國與西方國家目前的取態，絲毫未見局勢有緩和迹象，意味能源與糧食價格難以大幅下降，首當其衝的是歐洲，經濟衰退幾乎已成定局。美國雖為產油國，如今亦自顧不暇，準備上門請求中東產油國增產相助。幾可肯定的是，打擊全球經濟的通脹問題，短期內無法解決，只會愈演愈烈。

為了應對通脹危機，美國聯儲局帶頭「暴力加息」圖力遏物價漲幅。問題是，如今通脹問題是供應端引發，猛力加息勢必衝擊需求，加劇需求端萎縮，結果只會加速經濟衰退。可面對11月國會中期選舉愈來愈近，物價飛升造成民怨，拜登政府別無選擇，為保選票，只有以降通脹為當前首要任務。如是者，可以預期，利率飆漲將會成為衝擊全球經濟的另一把利刃。

全球經濟增長顯著放緩、利率持續上升，誠然不利企業投資和民眾消費，並且造成惡性循環。近季，亞洲與歐洲多地開始出現工潮，皆因企業經營困難無法承擔更重的勞工成本，而物價飛升令民眾生活艱難，勞資雙方矛盾因而白熱化。

類似的現象只會加速國際供應鏈惡化，令高通脹問題更加複雜難解，即使加息下需求降溫，亦難緩解物價升勢，更恐滯脹叩門，反將全球推向經濟大蕭條的邊緣。

「好花不常開，好景不常在」！昔日全球化下，資源效益最大化，造就主要物資「價廉物美」的惠民時代，而疫下各國奉行無限量寬與超低息政策，以及源源不絕的救市措施，延遲了企業淘汰賽，更製造超級資產泡沫，催谷炒股炒樓炒幣來支撐增長的虛浮榮景。可隨着中美世紀爭霸、反全球化興起，地緣政治風險上升，能源與糧食價格飆漲之下，如今這「虛榮」盛宴終要散席。

迎面而來的，將會是全球企業倒閉潮與勞工失業潮，在百物騰貴之下，民生只會愈來愈艱苦，更要提防美國政客將通脹與債務失控等內政過失，透過在國際之間搞風搞雨，甚至挑起戰禍，將焦點轉移至外部鬥爭，則世界難有安寧！