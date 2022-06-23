功夫茶：珍寶拖走變永別　深葬海底益龍王

臨近7‧1慶回歸25周年，好消息唔多覺，反而衰嘢接踵而至，日前中電有電䌫橋爆炸起火，搞到新界西大停電！而上周六，承載港人無數快樂回憶嘅珍寶海鮮舫被拖至南海西沙群島附近水域，話遇到風浪致船身入水而傾側，最終沉沒喺逾一千米深海底！

各位，有評論認為臨回歸大日子又爆炸又沉船，會否有多少唔老利呢？就林鄭「好打得」性格而觀之，佢點兜都話自己為香港交出亮麗成績表；一艘睇唔到前景、送畀海洋公園都唔吼嘅珍寶海鮮舫，依家葬身南海，咪當「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」囉！反正港人善忘，好快就會忘記！冇咗珍寶，最緊要有六合彩金多寶8,000萬吖！

新班子要開新風，都係要向前看！之不過，珍寶海鮮舫「怒沉」西沙群島引來唔少熱議及質疑，甚至涉及「陰謀論」。呢，擁有珍寶海鮮舫嘅香港仔飲食集團表示正就事件了解。但據當日發出嘅聲明，珍寶海鮮舫喺西沙群島附近沉沒；海事處日前證實佢離港出發前往柬埔寨，但船東公布沉沒前未接到通知，珍寶海鮮舫究竟拖去邊？路徑諱莫如深，引起各方猜測，海事處已要求提交書面報告並會跟進調查云云。

對珍寶海鮮舫深葬海底，眾聲喧嘩，除了令港人震驚，亦頗多質疑。呢，有認為隻船沉沒並非話沉就沉，起碼要經過一段時間入水先傾斜，再「醞釀」沉沒，何以冇任何照片、錄影？冇圖冇真相，依家任你噏乜都得喇！況且，珍寶海鮮舫本身係一艘躉船，冇自我推動能力，為何非要拖佢去公海？去咁遠而為何不用「半潛船」方式運送？半潛船指作業時，船體絕大部分可以潛入水下，而航行時處於正常吃水狀態嘅一種特種船舶。要言之，就係一款能夠運送超大型貨物嘅船隻，以保證運輸嘅安全性和穩定性；依家又冇評估運送安全風險，求其搵艘拖船梗係賴嘢啦！

此外，最引人關注嘅係天氣問題，皆因從各地天文台嘅數據顯示，當時風力輕微，只有二級微風，平均風速為每小時7至12公里，遠未達3號波嘅六級風力；既然「水波不興」，一個體重百多磅嘅人都未必吹得郁，何以咁大隻珍寶海鮮舫不堪一吹？咁易就被吹到傾斜？難怪有旅遊業界人士覺得事件耐人尋味，有議員就覺得匪夷所思，有網民認為珍寶蝕到入肉，保養維修亦要一大筆，棄之不足惜！如今葬身深海，益吓海龍王做壽擺酒有個雕龍雕鳳嘅大堂，都算做咗件好事！又有論者指珍寶死於新冠肺炎！皆因庸官抗疫張弛無度，尤其與外國通關無望，珍寶海鮮舫又專做高端遊客生意，係佢哋嘅打卡景點，依家呢類遊客絕迹，夕陽西下，海上只餘幾隻海鷗低迴呱呱叫，家陣珍寶長眠海底，或許可以聽見龍王滄海一聲笑，說不定別有一番滋味在心頭！