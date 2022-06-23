香港當前最迫切的政策課題是通關。一直以來通關的條件是清零，演變而為動態清零，或內地的社會層面清零。但依香港現時的情況看，每天病者上千人，徘徊在這個水平多日，沒有回降趨勢。或許未必真的會發展成第6波疫情，可是清零的機會似乎甚微。然而香港經濟正愈來愈深陷困境，以國際都市的性質，不通關是沒法可把衰退逆轉。香港不少企業與家庭，經歷兩年多的疫情，積蓄殆盡，沒法再堅持下去，通關便成了重大的經濟與民生問題！

內地實行動態清零，防範甚嚴。香港在現時條件與內地通關，即使中央默許，地方政府也難遵從。有關官員的政治責任太大，通關問題不易妥協。香港似乎只有每天病例銳減，才有機會與內地談通關。

相反，與外地通關即時可行，主因是不少國家已放寬防疫的措施，開放出入境，香港很容易便可以與它們通關，或是雙邊互通，或是它們單邊容許香港居民進出。開始時可能還有限制，香港還可與之作一定程度的通關，逐步推進以至大致的通關。只要特區政府努力，加以與部分國家的雙邊互通，應該可以很快通關。

不過，與海外通關容易，卻增添與內地通關的困難。為防從香港引入疫病，內地必然加強對香港出入的檢驗、隔離，這就會拖延香港與內地通關的時間。

解決的方法便只能在香港設立閉環管理區，一如北京冬奧會，使外來旅客局限於區內活動，不出社區，用行政力量強制閉環。然而，這亦解決不了香港通關目的，香港整體經濟仍難以外地旅客旅遊消費、公私任務來刺激經濟。唯一的好處是在機場附近劃區閉環，使國際金融商務活動等可在區內進行，不受限制。或許還可在這樣的條件下，按本地疫情以及閉環管理的成效，逐步擴大閉環管理的區域，或開放部分地區，與之建立單邊閉環的管理。這樣的措施，需要人力物力的大量投入，需要政府政策的靈活創新，並同時嚴格閉環管理不容出錯。這還只是對外局部通關，效益有限，實際的作用只是在全港達到動態清零，或是與內地協調通關開放的措施前，作過渡之用。

這樣做，一是還有效果；二是給企業與國際社會有一個通關的進度表，增強市場的心理預期；三是從中總結經驗，進一步改善與擴大逐步通關的步驟，內地也可參考香港經驗。