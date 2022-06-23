中國外交部日前發表約4萬字的文章，題曰《美國對華認知中的謬誤和事實真相》，列出美國的21點「謬誤」，「用事實和數據說話」回應，揭示美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性。

文章回應了香港問題，包括美方攻擊抹黑《港區國安法》插手香港事務，把香港作為對內地進行滲透干涉的「橋頭堡」。美國國家民主基金會等美國政府「白手套」資助反對派策動7‧1大遊行，阻止二十三條立法，資助香港反對派政團參加工作坊和研討會，向各政團領導層提供個人諮詢，傳授選舉技巧，開展所謂「青年政治領袖計劃」，培養新興政治團體對抗政府，與反對派立法會議員謀劃「五區公投」，指示和資助反對派、激進青年骨幹策劃「佔中」行動等。

回歸以來，反對派的逢中必反、反中亂港活動，大多打着爭取民主、普選的旗號。反對派總是鼓吹這些活動是出自於「民眾自發」，與外國勢力特別是英美西方「完全無關」，甚至和反對派的「組織」無關。反對派這樣鼓吹，無非是為了把他們的反中亂港活動描述成「代表民意」、得到「民意支持」，他們是「站在道德高地」、「引領時代潮流」。然而，事實是香港反對派是英國在撤退時有意培養起來的，目的是要97後利用「一國兩制、港人治港、高度自治」通過選舉「民主拒共」，掌握香港管治權，繼續圖謀顛覆中國。

97後美國攙和進來，挾持反對派，從錢財到人才培訓、組織訓練一條龍。有了美國的支持，反對派更加膽大妄為，不再藏着掖着，公然收錢，參加訓練，跑到美英西方「告洋狀」，參加聽證會、見領導人，要求制裁香港、中國，在「佔中」和反修例暴亂中狂舞港英旗、美國旗，狂呼亂叫、打出標語要「美軍登陸，解放香港」等等。

狐狸的尾巴、豺狼的兇相終於露了出來，香港民眾由此而猛然驚醒，反對派由此而走向滅亡。