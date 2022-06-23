香港回歸25年來亂象不絕，深層次矛盾積重難返，如何收拾這個千瘡百孔的爛攤子，是對新一屆政府的嚴峻考驗，既需要能力，也需要毅力，更需要承擔。司法改革是無法迴避的重大問題之一，現任律政司司長鄭若驊即將捲鋪蓋，正好為接任者提供改革空間，是有所作為，還是繼續因循守舊，不妨拭目以待。

回歸以來，許多領域已因時而變，唯獨司法界沒有任何改變，依然充滿殖民腐臭氣息，依然是洋人及其代理人的天下，連法官頭上的假髮也捨不得摘掉。他們美其名曰司法獨立，實際上是司法獨大，甚至自我賦權，將自己凌駕於中央。全國人大常委會通過《港區國安法》後，有班藍血貴族群起而攻，時任大律師公會主席夏博義更口出狂言，公開質疑全國人大常委會權威，要求修改或限制國安法的運作。一位英國政客竊據香港大律師公會主席之位，本來已是咄咄怪事，他還狂言要修改中國最高立法機關制訂的法律，更是荒唐可笑。到底是誰賦予洋人這種權利？

有位法律界的所謂權威曾公開宣稱，法官沒有主人，只忠於法律，這分明是睜眼說瞎話。回歸前法官及御用大狀都要向英國及英女王效忠，回歸後效忠對象改為中華人民共和國香港特別行政區，這是基本常識。這班藍血貴族詐傻扮懵，恰恰說明他們心中依然效忠英女王。

事有必至，理有固然，司法領域之所以烏煙瘴氣，既是因為中央放任不理，更是因為港府包庇縱容。鄭若驊執掌律政司4年多，不但沒有負起維護法治的責任，反而不斷上演捉放曹鬧劇。她上任不足一個月，就以沒有足夠證據為由放生黎智英的政治黑金案，引起一片嘩然；而在佔中一案，黎智英等39名搞手一直未被落案檢控，更是匪夷所思。

正是因為司法機構有人充當保護傘，輕輕放過黑金案及佔中案，反中亂港勢力有恃無恐，才會爆發反修例黑暴，幾乎令香港萬劫不復。《港區國安法》落實後，雖然社會表面上回復平靜，但深層問題並沒有解決，司法改革依然毫無寸進。畢竟香港已回歸25年，沒有任何理由繼續讓洋人及其代理人掌握司法大權，改革司法系統，清除殖民幽靈，已刻不容緩。紀律部隊正本清源，紛紛改為中式步操，為何司法就不能去殖民化？為何法官就不能摘掉假髮？