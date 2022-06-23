上有好者，下必甚焉。林鄭下台在即，頻頻曝光接受訪問，句句有骨，彷彿深宮怨婦一般。詎料其好姊妹、食衞局局長陳肇始也不執輸，昨日跳出來為自己5年任期作總結，期間更一度眼泛淚光，語帶哽咽。當事人一派自憐自傷的模樣，可憐的是港人被這些庸官瞎折騰，淚水又可流給誰看？

陳姑娘聲稱，回顧過去5年工作，差不多有一半時間忙於控制疫情，她亦深明其他政策對市民健康、對整體醫療體系非常重要，所以一直努力不懈推進各方面的工作，但到底推動了甚麼工作則語焉不詳。人們但知，在陳姑娘胡亂指揮下，香港疫情爆完一波又一波，她一度祭出全日禁堂食措施，導致打工仔要在烈日和暴雨下跪地開餐，始如夢初醒說出「原來咁多人要返工」的金句。

最不堪的是，第5波疫情死病纍纍，全因主事官員沒有及早作好準備，明知變種病毒傳播力極強一樣不為所動，沒有及早廣建隔離設施，沒有與醫管局制訂應變方案，結果疫情一起，公院急症室旋即被逼爆，病人冒寒在醫院外等候看病，以致白白凍死；部分長者更被踢回安老院舍，以致病毒不斷在院舍蔓延。陳姑娘梨花帶雨狀甚委屈，但那些枉死的長者卻連叫冤的機會也沒有，甚至連死了也要在病房「屍疊屍」毫無尊嚴。如果陳姑娘認為外界對她無能的批評是無理，那麼請她想一想，官不殺伯仁，伯仁因官而死，又是何等無辜！

林鄭治下5年，堪稱噩夢5年，亂象一浪接一浪，鑊鑊新鮮鑊鑊甘。臨下台前也要爆出珍寶海鮮舫沉屍怒海、屯元天大停電，單是一句「腳頭不好」實在不足以解釋一切。姑勿論如何，正常港人都想快點跟這些庸官說再見，高薪厚祿的陳姑娘哭完還有約滿酬金，港人待你不薄了。