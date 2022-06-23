大家一定見過長洲搶包山的場面吧，整座包山是用竹子架成，巍然高聳，上面鋪滿雪白的平安包。你試想像，如果有人將一座包山抬上馬車，矢志要依循當年玄奘西行的足迹，穿越河西四郡，途經八百里流沙，再翻過帕米爾高原，小心翼翼地將偌大一座包山，送到印度那爛陀寺的遺址。要經過如此驚心動魄的旅程，請問老兄有多大信心，最後真能抵埗？

用馬車將包山運往印度，過程就像做雜技一樣，可以成功的機會接近於零。如果有人說要堅持這樣做，則容我講句老實話，說不定他從一開始，就沒打算過要走畢全程，能成功走到一半的路，已算他了不起。

香港的珍寶海鮮舫固然不至於像長洲包山般脆弱，但畢竟已有數十年歷史，就如老牛破車，又何堪走遠？當初聽說業權擁有人要將海鮮舫送去維修，筆者依照常理推斷，還以為充其量只會將它送到福建廈門一帶。由香港出發，沿着海岸邊拖行，不必經歷大風大浪，那是還可以的。

豈料日前傳來消息，原來珍寶海鮮舫是被拖往柬埔寨，它在茫茫大海中被拖行了數天，結果在南海的西沙群島附近遇到風浪而致沉沒。我聞訊後心想，要用馬車載着包山翻越帕米爾高原，那包山當然容易散架，同樣道理，拖着如此高大、老舊的珍寶海鮮舫要遠渡重洋，期間所經歷的，未必少於九九八十一難，作如此打算的人，不是存心想將它折騰至「死」嗎？

本欄昨日曾說，隨着香港踏入新時代，或許也該讓珍寶海鮮舫退出歷史舞台了，但是話雖如此，它畢竟陪伴了香港人這麼多年，最後竟然要走得如此不堪，有關的機構始終應該給市民一個交代。