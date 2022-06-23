國家領導人說過：「要堅持『老虎、蒼蠅』一起打，既堅決查處領導幹部違紀違法案件，又切實解決發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題。」既然「全國上下一盤棋」，香港難道可以「一國兩制」作擋箭牌，任由治安惡化而不理？

近日，黑幫、假難民頂風犯案已經無法無天，連中環這等核心商業區、禮賓府的所在地也爆出了幫派廝殺、開槍事件，香港的治安令人不敢恭維，警隊緝兇能力亦被議員所質疑。案發十多日，警方仍未拘捕槍手，對槍枝來源、下落亦仍在調查中。有評論指反黑組愈反愈黑，理應整頓改革，清除「保護傘」，集中資源在警方有組織罪案及三合會調查科，並成立針對南亞黑幫的專隊，以免追查黑幫案件線索零散，屢陷一籌莫展的困局。

翻查資料，2019年，黑幫於山林道起哄，公然挑釁巡經的反黑組探員，有人爆粗指罵及圖搶警棍；前年，西九龍反黑組有警署警長和警員，涉嫌在破獲1.6億元冰毒案行動中，盜去冰毒轉售圖利，甚至勾結黑幫販毒。「老虎、蒼蠅」再加上南亞害蟲作惡，香港治安危矣。其實官媒去年早已發文指「近一半香港暴力犯罪及相當一部分的普通刑事犯罪新聞，都和南亞裔有關」，更羅列了大堆南亞兵團參與販毒、黑幫火併、入室盜竊、經營非法賭檔等案件，說明內地相當重視香港的治安問題。

別忘記，國家領導人始終心繫香港，他很清楚香港的真實情況是否如港府發新聞稿所說的「2022年首季香港的整體治安情況穩定」。港人治港是給你機會自動自覺做好管治工作，包括掃黑除惡，倘等到國家開聲、出手，像處理黑暴那樣，那麼不但港人治港無法證明能夠有效運作，港官也將被訓斥一番、要查找不足，勿謂言之不預也。