兒童與青少年上網日益普遍，互聯網成娛樂、學習、通訊的重要工具。但網絡世界危機四伏，有調查發現，過去一年本港每10名中學生就有4名遭受至少一次虛擬性騷擾，包括被迫接收網上性裸露內容、性誘惑或性體驗，以及有兩成曾遭網絡欺凌，而兒童平日使用的電子玩具、網上通訊及社交平台，或導致兒童私隱外洩，讓孌童癖者有機可乘。

面對與日俱增的網絡安全風險，全球各地已訂立相應法例保障兒童。美國訂立的《兒童在線隱私保護法》早於2000年生效，明確禁止網絡營運商過分採集兒童私隱；針對前年有日本摔角女選手因網絡欺凌的羞辱而自殺，日本國會最近表決加重侮辱罪的刑罰，涉及網上誹謗中傷等行為，可判處最高一年監禁及罰款。內地的《未成年人保護法》和《預防未成年人犯罪法》於去年6月1日實施，規定禁止製作、複製、發布、傳播或持有未成年人的淫穢色情物品和網絡資訊，亦對未成年人網絡保護以及隱私和訊息保護作出專門規定。香港法改會於2019年發表《檢討實質的性罪行》報告書，建議訂立一項「為性目的誘識兒童」罪行，藉此防止孌童癖者藉手機或互聯網，以通訊程式等媒介誘識兒童，對他們作出性侵犯。政府應參考其他地方的法例及法改會的建議，盡快研究本地立法的可行性。

網上欺凌及性侵犯對兒童及青少年造成嚴重傷害，要加強保護兒童網絡安全，除立法外，也需家長、社會及政府共同努力，教育局應加強對學生及家長的資訊素養教育及宣傳；家長應多留意孩子的網上活動，不要隨便把孩子的個人資料放上網；兒童玩具及網上平台服務供應商亦應盡力保護兒童私隱。