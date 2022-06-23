教育局用公民與社會發展科取代遺害學子多年的通識科，是教育系統撥亂反正的正確舉措。最近經教育局審批的課本，對2019年港版顏色革命性質的黑色暴亂，亦賦予較清晰和準確的定性和描述，交代了《港區國安法》的立法背景，指出2019年出現嚴重暴力事件，「修例風波」涉及各類違法行為的暴力恐怖活動，並指出中央政府「認為涉及外部勢力干預」，香港反對勢力和「港獨」組織尋求境外勢力干預等插手香港的罪行。教育局批准的教科書有這樣正確的內容，既尊重歷史和事實，又對在教育界和學生中從思想理論上止暴制亂，發揮撥亂反正重要的作用。

上述教科書面世後，廣獲正義的教育工作者大力支持，創知中學校長黃晶榕接受訪問時表示，課本描述符合事實。他指出，2019年由「修例風波」演變成社會暴亂，是一場赤裸裸、裏應外合的顏色革命，迫使中央政府於翌年出手為港訂立國安法，暫時填補部分國家安全漏洞，教師有責任正確教育學生。

為甚麼說教科書對黑色暴亂準確描述和正確分析事關重大和完全必要？首先，若公民與社會發展科的課本沒有經得起考驗的論證和正確的結論及分析，就不能在教育戰線撥亂反正，拯救迷途教師及學生。其次，本屆政府以林鄭為首，帶頭推行綏靖主義的錯誤路線，長期用「社會事件」、「社會運動」、「深層次社會矛盾原因」混淆是非，顛倒黑白，為反中亂港和「港獨」勢力解套，遺害甚深，影響極壞。

再者，本地殘存的亂港勢力訛稱黑暴起因於社會深層次矛盾以掩蓋顛覆陰謀，與林鄭外判研究社會事件不謀而合地要搞「獨立」調查，妄圖誤導輿論，為顛覆奪權和勾連外國勢力失敗的顏色革命解套。