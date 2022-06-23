如果大家不善忘，當記得今年1月尾臨近新正頭，將軍澳有靈車跌出棺材，跌棺事件引起網民熱議。當時本報已有論者指出，如此奇災異象似撞邪！本來7‧1慶回歸25周年，即使香港上空冇有鳳來儀、天空唔見五彩雲氣盤旋都冇所謂，誰知林鄭原本諗住用嚟「躍動港島南」嘅珍寶海鮮舫竟於日前駛至南海西沙群島附近水域，話遇到風浪而沉沒喺逾千米深嘅海底！

珍寶海鮮舫葬身「怒海」引來唔少議論，有議員就覺得匪夷所思，皆因從各地天文台嘅數據顯示，當時風力輕微，只有2級微風，遠未達3號波嘅6級風力；既然水波不興，何以咁水皮話遇「風浪」而沉沒？海鮮舫忽變「海底王宮」，唔通海龍王生日想喺珍寶海鮮舫擺幾圍賀一賀？此時此刻，各種各樣嘅陰謀論傾巢而出！

更不可思議嘅係，夏至先嚟大停電！元朗一條鄰近港鐵朗屏站嘅中電電纜橋，日前忽然爆炸起火，火勢熊熊冒出大量烈燄濃煙，事故導致元朗、天水圍及屯門大停電，估計逾50萬市民受影響，近半新界西變成黑暗世界！

大停電令港鐵屯馬綫列車服務一度受阻，醫院亦因供電不穩，新界西醫院聯網轄下部分緊急病人需轉院；消防處接獲80多宗困升降機報告。此外，多個地區電訊網絡受影響，手機接收欠佳，甚至無法通訊。老朽有朋友家住40幾樓，因手機失聯，未知家中老父老母情況如何，情急之下，只好爬40幾層樓梯，佢形容當時喺一片漆黑中趕回家，恍如世界末日！

各位，今年3月政府失驚無神啟動緊急警示，原來只不過宣布將伊院改為專接收新冠病人嘅定點醫院！依家新界西因大停電而一片混亂，政府卻不動如山扮聾啞，只要求中電交報告，你話吹唔吹脹吖！