上周，內地知名大學再度爆出了文采斐然的新聞，而且花開並蒂，南北輝映。14日，清華大學教授蔣隆國的長詩《動態清零就是好》，火遍全網；16日，廈門大學一幅「悻悻學子，前程似錦」的海報板，傲然矗立校園，氣勢不遑多讓。

廈大的「悻悻」，很明顯是「莘莘」之誤。區區八個字，從起草、製作、印刷、校對、擺放，如此多流程，經手的師生居然都沒有發現錯誤。要麼就是廈大的工作作風太浮躁粗糙，要麼就是整體的文字水平太離譜。

蔣教授的「詩」就有必要多說幾句了。由於教授感情過於充沛，篇幅太長，且截取一段：「中國政府最英明，打擊病毒不留情，動態清零就是好，打得病毒無處逃，切斷毒源保生命，不誤生產經濟穩……」若不是因為教授的赤子丹心青天可鑑，單看這字面，簡直是「高級黑」。

當下人道主義災難層出不窮，成千上萬大學畢業生搵食無門，中小企業、商舖成批倒閉，就連國務院領導都心急如焚，接連部署要穩住經濟大盤。教授養尊處優，不解人間疾苦也就罷了，只這「文采」若隱去教授頭銜，即便說出自某個三家村孔乙己之手，亦屬等而下之。不嫌絮煩，再節錄教授另一大作《北京禮讚》：「到處是高樓大廈/到處是花壇似錦/到處是綠草如茵/到處是綠樹成蔭/到處是歡聲笑語/到處是熱氣騰騰……」小學生作文這樣寫，估計老師也得不客氣地批一個「B-」，「詩作」水準毋須贅言。

不強求你有悲天憫人的情懷，不強求你有深厚中文素養，但自知之明、羞恥之心，卻是做人的起碼底線。如此打油詩，怎好意思自吹自擂，丟盡大學臉面。儘管蔣教授列舉了自己「四大才子」、「酷愛詩歌」、「多產詩人」、「《愛情詩刊》總顧問」等諸多頭銜，並沒有嚇到網民。酷愛、多產應是事實，只是不知受蔣教授顧問的詩刊，又是怎樣的一群詩人。

類似清華、廈大的醜聞，層出不窮。復旦大學中文系主任朱剛以「求仁得仁」悼念同事；上海交通大學自稱「全校師生沆瀣一氣」；清華前校長顧秉林贈禮客人，又不提前做功課，結果不認識自己禮品上的字而尷尬冷場。這些可都是中國最頂級的大學，斯文掃地，誤人子弟，豈非害民？

如今，很多人慨嘆「中文已死」。一方面，要承受表情包、字母縮寫、火星文等互聯網亞文化的衝擊；另一方面，詰屈聱牙的黨八股，高等學府對中文的錯用、濫用，對典雅優美的中文，造成更嚴重的戕害，實在可悲可嘆。公眾的冷嘲熱諷，其實正是失望情緒的宣洩。

若清華都是這種中文水平，那麼病毒是否清零無法預判，清華教授逐步清零則是確鑿的。而廈大學子「悻悻」也許別有深意。「悻悻」意為憤恨不滿，遇到如此沒文化的大學，學子們怎能不悻悻呢？