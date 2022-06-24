正論：居家隔離優點多　莫再空談無結果

本港疫情連日來呈現反彈趨勢，昨日新增本地確診宗數達到1,522宗，港人無不憂心忡忡；一方面是擔心病毒重臨、威脅港人健康；另一方面則是憂慮防疫措施未能進一步鬆綁，反而再次「加辣」；期待已久的通關更隨時未開始便終止、胎死腹中。值得慶幸的是，近日終於傳出好消息；下屆政府計劃上任後，將檢視本港疫情，更有核心人士表明，即便未能短時間內通關，也會檢討居家隔離以及縮短酒店隔離日數的政策。倘若政策成事，對港人顯然有莫大益處，也算得上踏出一小步，聊勝於無。

通關是全港市民共同關注的大事，下屆政府主要官員自然不敢怠慢，連日來分別在不同場合「放風」，強調會把推動通關作為首要目標！然而，本港近日疫情反反覆覆，每日新增確診宗數始終徘徊於四位數，市民自然不敢奢望短時間內通關可以成真，以免「希望愈大，失望愈大」！相對而言，港人回港後可居家隔離，抑或在酒店隔離日數能夠縮短，顯然比較切合現時本港的狀況，不但更容易，且更快能達成。坦白說，上述兩項政策只稱得上是「退而求其次」的選擇，但普遍港人依舊歡迎，也明顯是出於「跌咗個橙執番個桔」的心態。

眾所周知，不少身處海外的港人，受本港的檢疫酒店房間緊缺影響，導致有家歸不得！另一方面，檢疫酒店現時「一房難求」，也催生出各種亂象！例如，本報記者日前調查發現，網上懷疑有人趁機炒賣檢疫酒店房間；當局隨後「認衰」，承認無規管指定檢疫酒店的賣房方式，又承認市場有「炒房」行為。雖然現屆政府聲稱正考慮再增加8至10間酒店，預料可增加3萬間房間；惜現屆政府劣迹斑斑，以往不少惠民政策都是「只聞樓梯響，不見人下來」；更何況，身處海外的港人不在少數，世界各國又陸續解禁，愈來愈多港人外遊，3萬間酒店房只算杯水車薪。

相反，下屆政府未上任已「放風」，聲稱會檢討居家隔離及縮短酒店隔離日數的政策，足見其誠意滿滿。更重要的是，倘若港人回港能選擇居家隔離，不但可讓市民節省一大筆檢疫酒店房間費用，更將一勞永逸地解決檢疫酒店房間不足的問題，並且能進一步釋放更多檢疫房間予赴港人士。即便只是縮短酒店隔離日數，也能加快酒店房間供應；倘若酒店隔離日數縮短一半，相當於酒店房間供應量能增加一倍。

然而，無論是居家隔離抑或縮短酒店隔離日數的政策，均一定程度上增加防疫風險，尤其是居家隔離政策，下屆政府必須推行配套措施，確保回港人士能切實遵守當局所制訂的規則，避免類似於「國泰機組人員違規外出」的情況再發生。之不過，既然新班子現時已「放風」，想必候任官員已經開始考慮相關細節，市民值得期待！

值得一提的是，往屆政府痛失民心的最大關鍵，往往在於政綱承諾未能兌現。因此，通關也好，居家隔離及縮短酒店隔離日數也罷，不但是下屆政府的首要目標，同時也是首個考驗。假如連首個承諾也未能兌現，香港未來5年危矣！