功夫茶：人心不古虐兒多　禮崩樂壞出淫師

世衰道微，人心不古，自不然道德廢，功業薄。我哋感嘆依家啲人，失去古人嗰種忠厚淳樸。明明從事幼兒工作，本應對幼兒有愛心，點知卻視幼兒為仇讎，虐之而後快！而作為老師嘅卻藉學生對佢嘅信任發展不倫之戀，專業失德，枉為人師！功夫茶只能說，一個人心不古、禮崩樂壞嘅社會，只會產生大量無恥之徒！

呢！本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下嘅「童樂居」員工涉嫌虐待，繼27名女職員被落案起訴後，再多7名女職員被控並於尋日出庭應訊。7人被控合共14項對所看管兒童或少年人虐待或忽略，連同17名將轉介至區院處理嘅被告，尋日一併喺九龍城裁判法院提堂。全部被告暫毋須答辯，24人之中，3人將於7月12日到區院答辯，其餘21人則押後至9月16日再訊，以待控方準備轉介往區院文件，期間24人續准保釋。

以上多人均有新增控罪，有面對多達15項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。由於案件仍在審訊中，功夫茶不便多談；之不過，一名46歲女被告香詠珊，被指扯兩歲男童嘅頭髮以及推男童嘅頭撞牆，佢早前承認虐兒。感化官喺報告指被告非有意傷害該男童，認為被告僅僅適合判社會服務令。裁判官則指被告嘅悔意及反省令人懷疑，強調法庭須向兒童工作者發出明確訊息，忽略及虐兒會招來嚴重後果，認為社會服務令非合適判刑，日前判女被告入獄4個月。

天道昭昭，判監4個月而非判社會服務令，不算太過吧？女被告自1996年已開始從事照顧兒童工作，並有上過相關課程，而竟然不停做出虐兒行為，如果咁都可以判社會服務令，確係天理不容！各位，警方檢取咗相關嘅閉路電視片段後，一路睇一路揭發受虐兒童愈來愈多，而被捕嘅職員也愈來愈多！事件亦反映有關當局如勞福局、社會福利署長期欠監管，令「童樂居」變「童虐居」！本屆政府落台在即，可惜有關高官連一個道歉都冇，反而一味往自己臉上貼金，做官做到咁無恥，你話係唔係人心不古吖？

至於禮崩樂壞，有單中學英文教師與15歲女學生發展不倫關係，期間向女生摸胸接吻、赤裸磨蹭，更涉與女生進行無套性交！淫師涉「衰十一」與未成年少女發生性行為！佢否認7項控罪，惟經審訊後被裁定全部罪成，尋日喺區院判囚3年9個月。法官指被告喺求情信中冇隻字提及事主，只話因案件不能再執教鞭而付出沉重代價；法官亦指從報告中可見受害女生「人生某程度摧毀咗」，而被告對女生冇一句悔咎，遑論自責？國學大師季羨林生前曾感嘆：壞人是不知道自己係壞人，因此壞人不可能變好！淫師就係淫師，披着羊皮都係一隻色狼！「衰十一」唔判佢「化學閹割」已係便宜咗佢，仲話冇得執教鞭係付出沉重代價，人性之醜陋、人心之叵測竟有如此者！