世界視線：德州揚言推獨立　分裂序幕悄拉開

美國眾議院調查委員會繼續就去年初國會山莊暴動舉行聽證會之際，德州休斯敦舉行一連3日的州共和黨代表大會，與會黨員通過多項極右綱領和決議，包括「不承認拜登是美國合法總統」、「抵制聯邦政府限制槍枝的立法」及「把同性戀定義為不正常生活方式」等。由於上述決議沒有任何法律效力，因此可說純粹是當地共和黨人自得其樂之舉。然而，黨大會上有人呼籲2023年重啟德州脫離美國獨立的公投行動，則被指是從根本上觸碰美國政治禁忌的紅線。

德州擁有38張選舉人票，全國範圍內僅次於加州，在總統選舉中有着舉足輕重地位。作為深紅鐵票倉庫，德州過去40年來一直支持共和黨的總統候選人，當地也是前總統特朗普的鐵桿粉絲大本營。過往德州官員和民意代表，大多不願涉足獨立議題，惟有關態度在2020年總統選舉後有變。除了當地主流民意認為民主黨「竊取」大選勝利外，州政府也在新冠疫情、墮胎法、邊境難民乃至核廢料儲存場等議題上，與聯邦政府鬧得極不愉快。結果有為數不少的德州人變得極度仇視拜登政府，甚至表態希望能獨立自成一國。

傳統上，共和民主兩黨面對內在及外部威脅時，往往能放下成見一同解決問題。但近年美國經歷史上最嚴重的政治分化、黨爭以及社會撕裂，問題更演變成沒有解藥的國家安全問題。現時左右兩派在控槍、非法移民、種族、性別平等、生育、氣候變化等都存有根本對立；連每天都要面對的防疫政策，例如戴口罩、隔離措施等看來正常不過的事情，美國民眾都將之政治化。因此，上述德州共和黨大會上的各種表態，已不單止表現出兩黨之間的對立，更是美國當下社會分裂的切身體現。

林肯於1860年的美國總統選舉中勝出後，南方奴隸制的多個州份紛紛宣布脫離聯邦，成立美利堅聯盟國，結果引發長達4年的南北戰爭，死傷枕藉。事隔多年，美國國內矛盾和政治分裂有愈演愈烈之勢，儘管德州獨立仍是「十畫都未有一撇」，但星星之火可以燎原，難保美國不會在南北戰爭一百多年後，再因為鬧獨立而爆發另一次內戰。