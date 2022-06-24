產評：人財求去好閉翳　盡快通關救經濟

香港特區政府管治表現一屆不如一屆，加上近幾年中美博弈，香港史無前例地高度暴露於國際地緣政治風險之中，政經民生無瓣掂，發展前景灰暗無光，信心極度低迷之下，終爆發回歸以來最大的移民潮。詎料俄烏局勢一觸即發，美國在通脹失控下加快升息，息差因素促使港匯持續轉弱，加劇走資潮。眼見人財雙失，港人怎不閉翳？如今只能祈求中港兩地盡快通關，免得去到「乾塘」的地步，欲救無援。

所謂「良禽擇木而棲」，回歸以來，香港問題千頭萬緒，從基層輪候公屋花上逾10年時間亦難獲蝸居，到港府管治無能，政治紛亂，經濟結構長年單一，產業戰略欠缺規劃，靠內地放人放水支撐，卻又搶高資產價格與社會資源，激化各種矛盾。

再到新冠肺炎疫情爆發，防疫政策屢屢失策，導致工商界失血，工人失業。中老年一代頓感此城已無可戀，選擇沽樓套現，到他鄉終老；年輕一代缺乏上流機會，看不見發展前景，反正負擔不多，寧願趁年輕外闖；中產家庭為着下一代，鐵心放下一切撤港去做二等公民。香港發展經年所累積下來的資產及人才，說走就走，港人內心淌血。

再又奈何中美爭霸，美國針對中國的圍堵不斷升級，俄烏戰爭更加速東西分裂。香港作為國際金融中心，在中美夾縫下，裏外都不是人。由盈富基金撤換美資管理人，到港交所研究容許更多銀行為股票現貨市場進行結算，皆不難發現，當局正面對現實，着手防範美國制裁風險。與美元掛鈎的港元聯繫匯率何去何從，誠然是避不過的問題。無論是外資抑或港人，手持港元資產，刻下愈感不安，尋求分散投資，動機實在不難理解。

5月中旬以來，在聯儲局提速加息收水下，香港加劇走資。本來經濟周期有起有落，資金有來有往，沒甚麼大不了。可這次的分別在於走資的背景，好可能超出經濟周期因素，令人擔心在中美博弈之下，不少外資港資，一去無回。畢竟在中美之爭的夾縫中，香港沒有選擇的餘地，得跟緊內地戰略，做好推動區域協作及助力人民幣國際化的任務，在反全球化下，意味必須要放棄一些昔日嚮往的國際價值觀、資金和人才。

既然兩地經濟融合是頭等大事，如今能拯救香港經濟的，就只有寄望兩地盡快通關。畢竟香港作為一個門戶城市，當海外其他各大城市都陸續開放邊境重納正軌，香港卻仍在執行嚴格的防疫出入境限制，市場功能被閹割，無法參與疫後復甦賽。

更惆悵的是，香港並沒有印鈔權，稅收大減，長期靠大開庫房紓解企業與市民苦況，遲早「乾塘」攬炒！

木有根則榮、根壞則枯；魚有水則活，水涸則死。這個道理簡單易明。如今，香港最需要的是盡快優化防疫策略，爭取兩地早日通關，讓市場恢復正常運作，實實際際向外展示兩地深度融合的前景與商機，否則要發展經濟，改善民生，可以從何談起？