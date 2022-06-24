6月21日晚香港元朗、屯門、天水圍地區幾十萬人被停電，生活大受影響，主因是中電的一條主要電纜橋發生火警，燒斷了供電的電纜。各地區的停電時間長短不一，但讓臨時措施改為全面修復可能需時數月。據政府保安局公布，此次純屬意外，不涉人為干預。即使時近「7‧1」慶回歸25周年，應不是有政治目的的人為破壞。

香港基建設備老化，時有所聞，但今次影響廣大，特別是停電連部分電訊網絡都受到打擊，個別地區信號全無，居民恐慌難免。

香港一直以來都屬國際上少有安全的地方，治安良好，暴力事件少見，更不會有恐怖主義活動。歷史上的1956年和1967年暴動，都是內地政治因素外溢，不是來自本地社會的矛盾。但自2010年代開始，由於美國等外部勢力的介入，香港接連出現旺角暴動和黑暴顏色革命，本來安穩的社會一下子被顛覆成暴力戰場。中央政府出手頒布國安法鎮壓，表面上由亂入治，但底下還有不少人心懷不忿，伺機破壞。

早些年示威遊行造成的人心動盪，還在影響着社會民心，即使不少人移民，減少了社會隱藏的不滿，民心的真正回歸仍需多方努力，也要一段時間才可有成效。在此之前，一如警方近月搜捕所見，仍有個別激進分子試圖用近乎恐怖主義的手法去破壞社會安寧。在當前中美矛盾日益惡化，難保美國及外部勢力不會再度介入，利用政治盲從者以至邪教中人在港破壞，製造社會不安與恐慌，以此打擊特區政府的治理與香港的經濟，呼應美國在國際上對華的詆毀和誣衊。

從國際例子看，關鍵基建設施是最易受到破壞，對社會經濟的影響也最大。今次元朗電纜橋的意外，便顯示出香港關鍵基建設施的脆弱，也因此形成社會安全的軟肋弱點，容易被攻擊。

為未雨綢繆，特區政府與基建設施公司應一方面巡檢現有關鍵設施，防範技術因素出的問題，也要建立起比現時更為嚴格的安全保障措施與制度，防止人為破壞。另一方面，制訂危急應對方案，同時把現有的設施從抑減成本的建設目標改變為多元備用，以基建安全為主的原則，從體制上構建基建安全的安排和體制。這不是杞人憂天，而是因應社會經濟民生愈來愈依賴基建設施的趨勢，把集中的風險轉變為分散的安全，避免天災人禍的打擊。