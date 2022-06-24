眾目睽睽、淺顯的事實是，香港97前是一個「經濟城市」，97後變成了「政治城市」；經濟城市經濟繁榮，政治城市政治動盪。97前香港成為經濟城市，是英國一百多年的管治刻意經營，這最符合「大英帝國」殖民全球的利益。英國通過鴉片戰爭把香港搶到手，此乃「國際政治」行為。搶到手後又在香港駐軍，鎮壓當地人民反抗力量，建構英控政權和管治制度，這些都是政治，是帶血腥的政治。英國通過這些政治和軍事鎮壓，解決了在香港這塊殖民地的「政治問題」後，就能在香港攝取巨大的、沒完沒了的「帝國經貿利益」和「地緣戰略利益」，專心致志的排除一切干擾，把香港打造和經營成一個經濟城市，香港遂成為全球經貿、航運、金融中心。

英國清楚，這樣一個在經濟上給「大英帝國」帶來無窮利益的城市，首先就在於這座城市的「主權、治權」和政治掌控在自己手裏，英國絕不允許有任何政治力量「破壞」這個格局，不能讓香港成為政治城市。上世紀50年代起，英國一直極力嚴控在港的「國共活動」、極力抑制國共力量在香港的發展；與此同時，英國絕少在香港公開「講政治」，極力淡化政治，只講吃喝玩樂、投機發財、拚命賺錢，結果香港不僅是經濟城市，世界上最好賺錢、遍地黃金的地方，香港人還十分自豪的誇耀自己是「經濟動物」，對「講政治」分外鄙夷、輕視。

到97年不得不「光榮撤離」，英國變卦了，開始講政治玩政治，目的是要讓香港未來權力「植根於本地人」，方法是搞民主、搞普選，以美、英等西方模式建立政治制度，用這樣的政制對抗和隔絕大陸的「一國干預」和社會主義制度，具體手段是組建扶持反對派，利用港人的恐共心理煽動「反共拒中」，通過選舉讓反中亂港勢力和外國代理人奪權變天。

這麼一鬧騰，香港就成了「政治城市」，大批「政治動物」行走街頭，動亂不絕，經濟衰垮。