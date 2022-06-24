用「欲壑難填」形容烏克蘭基輔當局，可謂恰如其分。儘管美西方源源不絕提供武器和財政援助，基輔仍不斷抱怨援助不足，指西方武器只能滿足10%至15%需要。因此，日前烏克蘭總統顧問波多利亞克開出一張長長的清單：1,000門榴彈炮、300套多管火箭系統、500輛坦克、2,000輛裝甲運兵車及1,000架無人機等等，可謂獅子大開口。西方能滿足其所有要求嗎？別做夢了，西方從來不是慈善家，誰會做這種冤大頭？目前歐盟自顧不暇，美國更是精於計算，從來不做賠本買賣。實際上烏克蘭需索無度，胃口愈來愈大，任何國家都不可能滿足其欲望。

退一萬步說，即使西方永無止境地提供各項援助，烏克蘭也不可能打贏這場戰爭。該國官員承認，戰事至今烏軍已有一萬人陣亡、三萬人受傷，這也許還是刻意報細數，真實傷亡數字恐怕遠遠不止，何況有數百萬難民流離失所，逃亡國外。兵凶戰危，戰爭殘酷，難道基輔當局真的忍心看着自己國家毀滅？

說來實在諷刺，美國利用烏國打代理人戰爭，本想藉此消耗甚至壓垮俄羅斯，沒想到俄國愈戰愈勇，絲毫沒有被壓垮迹象，反而美國愈陷愈深進退不得。都說美國是這場戰爭的最大贏家，如今看來言之尚早，戰爭繼續拖下去，烏克蘭和歐盟固然萬劫不復，美國也必然付出沉重代價。正如它在阿富汗戰爭一樣，最後還是不得不灰溜溜撤退，而且結局可能更可悲。

道理很簡單，經過這場戰爭後，美國軍事霸權的紙老虎本質暴露無遺，其賴以收割全球的金融霸權也將加速瓦解。美國本以為將俄羅斯剔除出SWIFT全球結算系統，可以令俄經濟和金融崩潰，結果普京只是祭出一招「盧布結算令」，就輕易化解美國的陰招。在「盧布結算令」之下，歐盟大部分國家都不得不向俄羅斯妥協，美國實施能源禁運的企圖也就注定無法得逞。SWIFT一直是美國用來控制和收割全球的金融武器，如今連這一招也失靈，美國還有甚麼板斧？

有人說美國終究鬥不過俄羅斯，並非無的放矢。這次美國拉攏歐盟以及眾多附庸國一擁而上，尚且奈何不了俄羅斯，若是單打獨鬥，美國更沒有勝算。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫說，莫斯科正等待美國「爬過來」懇求談判，既是調侃，也是事實。