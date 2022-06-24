屯門、元朗、天水圍日前突然發生數十年不遇的大停電，幾十萬人受影響，一片混亂。肇禍原因是元朗中電電纜橋突然起火，港府強調不涉人為，但已責成中電3日內提交報告。有工程師估計，近日天氣炎熱，市民用電量大增，若電纜橋未察覺電流過大，電纜或會因過熱而起火。倘此說成立，則全港也有機會大停電。

筆者更關心的是，今次事件暴露出供電系統如何不堪一擊，要是有人心懷不軌刻意搞破壞，只消向電纜橋埋手即可，一把火足以讓全港大面積停電。2019年的黑暴令人猶有餘悸，當時也有暴徒焚燒街頭電箱引起爆炸和火警，只是不至於造成大停電而已。百足之蟲死而不僵，從警方依然不時破獲炸藥庫、軍火庫觀之，黑暴分子仍妄想東山再起，要是他們在7‧1前後發動恐襲，令全港熄燈，引發的混亂肯定無可估量。

別謂這是杞人憂天。去年7‧1，局勢看似平靜，結果入夜後發生孤狼刺警案，震驚全城。事後甚至有一大票年輕人跑到銅鑼灣崇光百貨門外「悼念」該名刺警後自戕死亡的兇徒，足見人心不古。今年7‧1適逢香港回歸25周年的大日子，市面看似風平浪靜，但誰也不能拍胸口保證無事發生，何況國家領導人有機會訪港，一旦黑暴分子在當日炸毀供電系統，後果必然不堪設想。

特別是警方近日被質疑破案效率低下，僅中環黑幫槍擊案，至今只有寥寥數名南亞刀手落網，持槍兇徒下落不明，黑幫則繼續氣燄囂張。更不必說，港府高官個個等收工無心戀戰，連大停電也沒有高層官員跑出來指揮大局，擺明就是「話之你」。奇災巨禍往往在麻痹大意之際降臨，「看守政府」一心只想將爛攤子丟給下屆，目前的局勢實在無法令人安心。