早前，特區政府耗費了1.5億元，開發出一套「緊急警示系統」，但當香港遇到真正緊急事故時，系統卻是如如不動，難怪不少市民要罵娘！

6月21日，新界西北區發生大停電，這種情況近數十年來不曾有過。停電時筆者正好身在該區，但見四周突然漆黑一片，就連交通燈也熄滅了，路上的車輛要互相打燈示意，在十字路口更須彼此協調，方能平安駛過。

然而，為甚麼會停電，大部分人卻茫然無知，因為手機信號中斷了，我想致電查詢，電話卻打不通。其時香港新界的西北區，恐怕不比戰火下的烏克蘭好得了多少。你若期望特區政府會透過緊急系統提供資訊，最低限度告訴市民，究竟發生了甚麼事，但你半天盯着手機，它卻是音訊全無。

我認識一對夫婦住在天水圍區，他倆領着一個剛滿周歲的孩子，想必十分徬徨，筆者心想橫豎在附近，就乘輕鐵過去，且看有甚麼需要幫忙。當輕鐵駛至半路，網絡通訊偶爾能夠恢復了，我立即上「東網」細看，才知道這次停電是怎麼一回事。

那對夫婦家住9樓，我抵埗後爬樓梯上去，邊走邊想，幸虧你們住得不高，要是住在29樓，豈不要命？我爬到8樓，已經聽到他們家嬰兒的哭聲傳來，大概是因為停電後酷熱難當，孩子熬不住了。到達朋友家時，因為網絡中斷，他們渾不知發生何事，本來還想出門，舉家投靠居住在屯門區的父母。我連忙攔住，告訴他們屯門不少區域也停電，一動不如一靜，惟有安心等待電力恢復吧。

這次親身經歷讓我明白到，遇上突發事情，可別期望政府能夠幫上忙，香港人就只能自求多福。