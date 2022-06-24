人口老化下長者牙科護理需求甚大，惟公營牙醫服務嚴重不足，基層長者未能負擔費用，被迫強忍牙患之苦。於最低收入群組中的長者，逾四分之三無接受牙科治療。有調查發現，近半長者過去一年曾牙痛至影響睡眠，惟逾七成長者卻因未能負擔治療費而放棄求診，大部分長者選擇忍耐牙痛或自行處理。

衞生署雖建議長者定期牙科檢查，卻未提供定期保健及教育。長者因未建立良好保健習慣，未熟悉牙科保健服務，加上私營牙科服務收費不菲，動輒數千至數萬元，由於生活捉襟見肘，無力負擔診金，只能飽受「無牙老苦」。政府雖設有關愛基金牙科項目、綜援津貼，卻因手續繁複、解說不足而未達成效。

筆者一直向政府反映長者苦況，爭取改善長者牙科護理服務，但政府未見重視。針對現行痛點，政府應考慮在醫療券基礎上增設牙科保健券，資助長者進行檢查、洗牙、補牙、鑲牙、種牙等護理服務；研究於地區康健中心加設口腔檢查；現時關愛基金牙科服務存在使用次數及範圍限制，令不少長者卻步，政府宜放寬門檻。

政府更應制訂口腔衞生政策及牙科服務發展方向。世衞訂立「80/20」目標，日本早已響應，提倡通過日常保養，令人們在80歲時能保住至少20顆牙齒。當局應參考其他地方的經驗，盡快完善規劃，確立明確目標。牙醫及牙科衞生員人手長期不足，僅是2030年公營機構已推算欠372人，政府亦應策略性培訓及吸引人才，確保人手充足供應。

牙痛慘過大病，筆者在社區常遇到有長者因為冇牙或長期牙痛而不能進食，導致營養不良及鬱鬱寡歡。期望政府多關心長者牙疾問題，提供適切牙科服務。