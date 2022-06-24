2019年的世紀暴亂中，香港大中小學是重災區，被捕的刑事罪行疑犯萬多人中，青年學生佔了四成多，當中六成是八大院校的大專學生。其實，僥倖未被捕的漏網之魚可能要乘以十至百倍，只要翻看任何新聞直播現場紀錄片段，都會覺得上述估算的倍數絕非不準確。基於此，對這場港版顏色革命性質的黑色暴亂，如何正確地、實事求是地，根據《憲法》、《基本法》及《港區國安法》等依法進行批判和揭露，對於教育戰線拯救迷途的教師和學生，對於防止顛覆特區政府的種種錯誤思想逆流繼續毒害下一代，對於止暴制亂真正徹底在教育戰線上和思想理論中取得撥亂反正的成果，都是十分重要的。

教聯會背景的蔡若蓮已榮升下任教育局局長，當負教育系統撥亂反正重責，必須在教育系統全面止暴制亂，徹底肅清林鄭政府的流毒。林鄭對黑色暴亂的定性錯誤，她在上任之初推行綏靖主義路線，庇奸護惡搞「大和解」，黑暴發生後又混淆是非，特首及官員的發言和文件都統一口徑稱為「社會事件」、「社會運動」，甚至撥千多萬元外判搞「社會事件」的研究，為反中亂港和「港獨」黑暴勢力解套，淡化黑色暴亂，催眠港人。

直至《港區國安法》生效後，林鄭才在去年底今年初間中轉調，吞吞吐吐地在公開發言中用「黑暴」、「暴亂」、「暴力事件」等用詞，但始終迴避使用「止暴制亂」的中央政府明確定性用語。其最大錯誤便是沒有在政府中帶頭旗幟鮮明地揭批這場港內外敵對勢力合流的顏色革命，更不要說把正確定義納入學校的歷史教科書，作為全港教師在向學生解說和評論這場反政府暴亂中政府的態度，讓師生明辨是非，與反中亂港和「港獨」的錯誤劃清界線。