快將卸任嘅食衞局局長陳肇始，日前最後一次以官員身份出席立法會，會後佢主動見記者，言談間連番哽咽，泫然欲泣，本報「政情」版話佢「喊包上身」！幸好唔係話佢「孟姜女上身」，否則哭崩立法會就大劑！喂！你任內防疫抗疫一塌糊塗，政策朝令夕改，咁都唔使問責下台，個個月袋30多萬元人工，如今拍拍屁股走人，又攞足幾百萬元約滿酬金，仲喊乜鬼呢？

嗱！縱橫影視60多年嘅大導演楚原，回首半生，就話人生如打麻雀，有東南西北風，打到北風時，又係另一個人生……當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你便能很驕傲地說，你無負此生！

依家打到北風，冇得留低，陳肇始顯然不覺得自己碌碌無為而悔恨，佢被記者問到是否抗疫不力，以及會唔會向9,000多名疫下嘅死者道歉，佢就不予回應，轉身走人，可見佢泫然欲泣，並不是感到自己德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重！假假哋都可以坐足5年問責高官，冇中途被撤換，其實好應該驕傲地說：我無負此生！

各位，咁陳肇始連番哽咽所為何事？原來「巾幗有淚不輕彈，只是未到傷心處」！一講到自己服務政府10年，要多謝特首林鄭對佢嘅信任同支持喎！於是鼻子一酸，感觸抽噎，眼泛淚光！這是有感「知遇之恩」，是世有伯樂而後有千里馬的悲喜交集？市民唔識寶，獨林鄭具慧眼唔當自己係草，臨別涕泣，不是很正常嗎？「可以笑的話不會哭，可找到知己哪會孤獨」？可以盡訴心中情不會退縮，一如賞識她的林鄭也不會向市民道歉，而要向自己老公囝囝道歉！古人論交友之道：人生得一知己死而無憾！陳肇始於官場幸遇之，仲唔破涕為笑？