位於元朗山貝河明渠上方的一條中電高壓電纜橋，日前突然發生大火並燒至倒塌，導致屯門、元朗及天水圍3區大範圍停電，數十萬居民生活大受影響。經過努力搶修，大部分地區在當晚或翌日已恢復供電，但仍然引起市民對香港供電服務的穩定性，以及其他策略性基建設施的安全性的憂慮。

電纜橋起火的原因，相關的監察、預警及消防安全措施為何未有發揮作用，有待中電及相關部門深入調查。筆者關注的是事件顯露的城市規劃及基建設計問題，以及如何避免同類事故發生。

今次大範圍停電，主因是為該3區供電的3條主要電纜均設於肇事纜橋。眾所周知，屯門、元朗及天水圍多年來不斷增加發展和人口，電力需求超出原有的城市規劃及基建設施設計容量，因此需要在後期加建電纜增容。電纜以天橋方式越過明渠，相信亦有其原因，估計是若要從地底挖建電纜穿過明渠，不但造價高昂，還可能有技術和安全問題。

另外，估計由於興建纜橋須在明渠兩岸佔用一定的地面及地底空間，但可供選擇的土地有限，同時希望減少工程對附近民居的影響，將3條電纜集中設置似是合理選擇，卻忽視了相關的安全風險以及一旦發生事故可能對供電造成的影響。政府及中電應研究容許3條主要電纜設於同一纜橋的考慮因素，如何避免事件再次發生，以提升香港供電網絡的安全和穩定性。

事件反映完善及前瞻性的城市規劃至為重要，要做到基建先行和以人為本，事先做好合適的規劃和建造所需的基礎建設。基建不僅是指市民一般關注的道路、鐵路等交通運輸基建，充足、穩定的水電煤供應和完善的渠務設施亦相當關鍵，避免在發展一段時間後才追加改建。尚在規劃階段的「明日大嶼願景」及「北部都會區」發展計劃，有條件亦有必要事先做好相關規劃及基建設計工作。

事件亦凸顯在現代城市發展及市民生活中，安全、穩定的供電的重要性。香港兩間電力公司過去在這方面表現一向不俗，甚少像台灣或某些外國城市般經常出現電力故障，動輒停電數天都未能修復。

隨着國際能源供應緊張，社會對環境保育、可再生能源的要求提高，包括電費等各類能源價格都有上升壓力，政府、社會及市民必須做好節能減排、節約用電工作，包括提升建築物及各類耗電產品的能源效益、在各個生活及工作層面減少浪費，將香港建設成更健康、安全、低碳及可持續的城市。

政府今次的「災後」應變工作做得比過往迅速妥善，包括立即開放社區中心予受影響居民暫住，向翌日仍停電的住戶提供食水、食物等支援，相信是吸取了應對新冠疫情時的經驗。唯一仍有不足是在事發初期的訊息發布方面，尤其是在通訊網絡受影響下，如何及時告知市民事發原因及應對方法，希望政府可再作改善。