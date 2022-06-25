現時國際金融形勢是美國加息和收緊美元的供應，日本與歐盟、英國仍在放寬貨幣供應，以利息差來驅使資金進入美國和美元市場，不惜日圓與歐元匯率大跌。這似是市場因素，但貨幣政策包括利率政策都屬政府行為，並不全是市場決定。政府行為當中肯定包含政治考慮，本國或國際的政治考慮。

美國加息與收緊銀根，或可說是因美國通脹率高逾8%，但歐盟、英國通脹正在高企，英國更高逾9%，今後可能歐洲通脹高達10%以上。日本稍佳，可通脹亦逼高。顯然歐洲與日本都是為配合美國，美國還是西方的金融霸主。

相對而言，中國的政策取向不同於2008年金融海嘯時，那時美國懇求，中國以4萬億元人民幣刺激經濟，在美國因金融危機收緊銀根之際，與西方各國一起平息美國引發的國際/美國金融危機。也因此，在這之後，中國大比例地增加外匯儲備，大買美國國債。正因為中國與西方合力，美國可克服危機卻不用進行嚴厲的結構調整，結構問題在量化寬鬆大印鈔票底下仍日益惡化。

今次的收緊美元銀根，實際暴露着比2008年更嚴重的金融危機正在醞釀。美國的對策還是原來的一套，歐洲與日本呼應，但這次中國並不跟從。再加上烏克蘭之戰導致俄羅斯反制，石油等的能源價格上升，引發其他相關產品漲價，歐洲的生產鏈與供應鏈受挫，歐美的通脹同時膨脹，美國在2008年的解救方案便難以再生效。西方的滯脹風險嚴重，單靠戰爭推動的國防工業生產增加和戰爭的消耗，不足以把經濟在衰退的壓力下拔脫出來，美國為首的西方（G7）形勢惡劣。

中國今次沒有以貨幣擴張來應對，但國內通脹不高，金融與經濟在疫情和清零政策下也出現困難，或許需要在保證外匯有效管制的條件後，放寬貨幣供應，以紓解國內的局部金融困難，保證在西方滯脹的同時，中國可以堅持經濟平穩發展。

中國更可趁此時機，藉美元還在高位，動用外匯儲備與美元資產，一是國家收購困難企業的美元債務，避免美元加息增添企業壓力。二是擴大基建，伸延至社會民生（包括醫療）的基建建設。三是協助友好而又有地緣戰略價值的國家，增加對它們的跨境基建投入，推動一帶一路戰略發展。這是以中國為首與美國帶領的西方在國際上分庭抗禮，中國不再被迫配合。