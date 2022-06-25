一個民主黨，一個公民黨，是香港反中亂港勢力中兩個最大的、影響力最強的政黨，是外國勢力最看重的代理人。一旦變天，「顏色革命」成功，這兩個政黨將能產出最多的外國代理人，這兩個黨早已在立法會、區議會、政府架構和問責班子中盤據大量位置，在選舉委員會中勢力可觀，公民黨更是一成立就派大狀梁家傑參選特首，以示該黨要「爭取執政」。

除了這兩個黨之外，香港還有一些亂七八糟的反對派黨團，有些是從民主黨中分裂出去的，他們為了博出位、搶選票，往往比民主黨、公民黨更激進，玩「勇武」，公然打出「港獨」旗號，聲勢上逐漸壓倒「兩黨」，搶了不少選票。「兩黨」見勢不妙，也愈玩愈激，被這些「黃毛小子」、「街頭爛仔」牽着鼻子走。

剛開始時，「兩黨」不屑這樣做，覺得是件丟臉的事，與他們的「貴族藍血」難容。然而，形勢比人強，他們既然要玩美式西方的民主選舉，就要接受「民粹」鬥惡、鬥爛、鬥痞的現實。

不過他們同時發現，這些爛仔這樣的「暴力」大可利用，當爛頭蟀，於是他們起勁的鼓吹「暴力或可解決問題」，煽起黑暴。他們知道，違法暴亂一旦成功，真正能享受奪權成果的，不是這些爛仔，不是那些「暴亂狂熱分子」，而是他們這些「政治精英」、「藍血貴族」！他們才是美英勢力扶持上台的代理人！萬一失敗，他們脫身的機會遠大於那些用暴力解決問題的「街頭鬥士」。

現在，《港區國安法》利劍揮出，黑暴平息，那些亂七八糟的各色政團皆已被打垮或自動散夥，惟民主黨、公民黨還「站在這裏」，雖說他們的一些頭頭腦腦、骨幹分子不是被抓被囚就是紛紛逃亡，尤其是民主黨還有活動，最近還「上書」李家超，鼓吹「建黨以來」試圖奪權那一套。公民黨則裝死躺下，主席梁家傑因為「懂法」，教唆人「犯法」，自己避法，至今安然無恙。