西方為了妖魔化中國，無所不用其極，造謠、撒謊、詆毀、誣衊、抹黑……任何卑鄙手段都用遍了。日前有英國媒體引述所謂消息人士稱，世界衞生組織總幹事譚德塞近期私下向歐洲高官透露，新冠病毒最有可能源自武漢實驗室洩漏事故。對此，有些西方記者如獲至寶，紛紛向中方大興問罪之師。然而尷尬的是，世衞秘書處已向中方澄清，譚德塞沒有在任何場合發表上述言論，令英媒的謊言不攻自破。

爆發新冠疫情以來，西方已無數次翻炒武漢實驗室洩漏病毒論，雖然每次都被事實打臉，但他們依然樂此不疲，至今還在重彈舊調，並打着世衞總幹事的旗號，不僅無聊，而且無恥。世衞專家組曾赴武漢實地調查，得出了實驗室極不可能洩漏病毒的結論；美國十幾個情報部門也曾煞有介事調查一番，結果甚麼都沒有查到。難道這樣還不夠？

要找出真相，其實應該調查美國才對。美國在全球設立336個生物實驗室，單是烏克蘭就有將近30個，這些實驗室到底所為何事，不是很耐人尋味嗎？還有，美國馬里蘭州的德特里克堡生物實驗室曾發生連串安全事故，包括僱員離奇染疫身亡、致命菌株毒株丟失、化學品外洩等等，這又該如何解釋？更何況，美國是世界上唯一一個至今仍擁有化學武器的國家，又是全球新冠疫情感染和死亡人數最多的國家，許多疑點至今解釋不清。

西方媒體不敢質疑美國政府，一味將矛頭針對中國，而且不斷翻炒冷飯，未免太虛偽、太醜陋。正如美國政客一再重複新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」的世紀謊言，他們自己也不相信，卻以此向全世界洗腦，最近更正式禁止新疆地區所有產品進口，這種歇斯底里式的政治操作，恰恰反映老美已經走火入魔。他們以為這樣就可以將新疆乃至整個中國排除在全球產業鏈外，一來「以疆制華」，二來實現硬脫鈎。殊不知今時不同往日，中國經濟在全球的影響力已經超過美國，中國產品對許多國家和地區而言更是不可或缺，美國企圖強迫其他國家「去中國化」，最後只能變成「去美國化」。

從不斷翻炒武漢實驗室洩漏病毒，到不斷重複新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」，證明西方只能活在謊言裏。正如魯迅所說，萬事閉眼睛，聊以自欺，而且欺人，那方法是：瞞和騙。